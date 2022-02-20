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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773968290.html
Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса
Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса
Более 250 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 28 тысяч человек готовы принять беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T23:00
2022-02-20T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 250 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 28 тысяч человек готовы принять беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Отмечается, что, по данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки через пункты пропуска российскую границу пересекло более 30 тысяч граждан Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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общество, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр
23:00 20.02.2022 (обновлено: 23:02 20.02.2022)
 
Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса

Более 250 пунктов временного размещения готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации в Ростовскую область
Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители ДНР на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 250 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 28 тысяч человек готовы принять беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В настоящее время о готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили 30 регионов РФ. Так, на территории 28 субъектов ЦФО, ПФО, УФО, СКФО и ЮФО в готовности находятся 255 ПВР общей вместимостью более 28 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки через пункты пропуска российскую границу пересекло более 30 тысяч граждан Донбасса.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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