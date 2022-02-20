https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773968290.html

Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса

Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса

Более 250 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 28 тысяч человек готовы принять беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T23:00

2022-02-20T23:00

2022-02-20T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 250 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 28 тысяч человек готовы принять беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Отмечается, что, по данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки через пункты пропуска российскую границу пересекло более 30 тысяч граждан Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр