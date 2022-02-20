23:00 20.02.2022 (обновлено: 23:02 20.02.2022)
Более 250 ПВР готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса
Более 250 пунктов временного размещения готовы принять более 28 тысяч беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации в Ростовскую область
Жители ДНР на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации в Ростовскую область
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 250 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 28 тысяч человек готовы принять беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В настоящее время о готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили 30 регионов РФ. Так, на территории 28 субъектов ЦФО, ПФО, УФО, СКФО и ЮФО в готовности находятся 255 ПВР общей вместимостью более 28 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки через пункты пропуска российскую границу пересекло более 30 тысяч граждан Донбасса.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Филиппова