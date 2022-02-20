https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773942670.html

Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток, заявили в ЛНР

Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток, заявили в ЛНР

В Штабе территориальной обороны самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали о ходе эвакуации мирных жителей в российские регионы. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T18:50

2022-02-20T18:50

2022-02-20T19:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. В Штабе территориальной обороны самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали о ходе эвакуации мирных жителей в российские регионы. Обострение в ДонбассеВ последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/donbass-1773929646.html

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию