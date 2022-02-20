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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773942670.html
Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток, заявили в ЛНР
Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток, заявили в ЛНР
В Штабе территориальной обороны самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали о ходе эвакуации мирных жителей в российские регионы. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T18:50
2022-02-20T19:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. В Штабе территориальной обороны самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали о ходе эвакуации мирных жителей в российские регионы. Обострение в ДонбассеВ последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/donbass-1773929646.html
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Ольга Филиппова
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:50 20.02.2022 (обновлено: 19:07 20.02.2022)
 
Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток, заявили в ЛНР

Штаб территориальной обороны ЛНР: более 33,8 тысячи человек выехали в Россию за двое суток

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан из ДНР и ЛНР
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. В Штабе территориальной обороны самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали о ходе эвакуации мирных жителей в российские регионы.
"С 19:00 18 февраля по 18:00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с Российской Федерацией 33 815 человек", — говорится в сообщении Штаба.

Обострение в Донбассе

В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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В ДНР заявили об обстрелах Яковлевки и Коммунаровки со стороны ВСУ
Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Обстановка на КПП Изварино. 19 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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