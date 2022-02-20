https://ria.ru/20220220/donbass-1773924219.html

В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения

В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения - РИА Новости, 20.02.2022

В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения

В Луганске второй раз за день включили сирены оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:09

2022-02-20T16:09

2022-02-20T16:23

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске второй раз за день включили сирены оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье.Ранее в МЧС ЛНР предупредили, что в целях проверки включат сирены дважды в воскресенье - в 12 и 16 часов. В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)