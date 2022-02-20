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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773924219.html
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения - РИА Новости, 20.02.2022
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения
В Луганске второй раз за день включили сирены оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:09
2022-02-20T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске второй раз за день включили сирены оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье.Ранее в МЧС ЛНР предупредили, что в целях проверки включат сирены дважды в воскресенье - в 12 и 16 часов. В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:09 20.02.2022 (обновлено: 16:23 20.02.2022)
 
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения

В Луганске второй раз за день для проверки включили сирену оповещения

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске второй раз за день включили сирены оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье.
Ранее в МЧС ЛНР предупредили, что в целях проверки включат сирены дважды в воскресенье - в 12 и 16 часов. В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".
Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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