https://ria.ru/20220220/donbass-1773924219.html
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения - РИА Новости, 20.02.2022
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения
В Луганске второй раз за день включили сирены оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:09
2022-02-20T16:09
2022-02-20T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773520269_0:277:3062:1999_1920x0_80_0_0_1ca1e236254bc03940b9f1b2e74c819f.jpg
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске второй раз за день включили сирены оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье.Ранее в МЧС ЛНР предупредили, что в целях проверки включат сирены дважды в воскресенье - в 12 и 16 часов. В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773520269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_021cb8b3c25b5893f1a404464461aad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:09 20.02.2022 (обновлено: 16:23 20.02.2022)
В Луганске второй раз за день включили сирену оповещения
В Луганске второй раз за день для проверки включили сирену оповещения