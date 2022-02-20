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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773893357.html
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса
Психологи МЧС России отмечают, что уровень постстрессового состояния беженцев из Донбасса постепенно снижается, сообщил журналистам врио главы МЧС России... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:25
2022-02-20T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Психологи МЧС России отмечают, что уровень постстрессового состояния беженцев из Донбасса постепенно снижается, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области
Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:25 20.02.2022 (обновлено: 12:35 20.02.2022)
 
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса

Психологи отметили снижение уровня постстрессового состояния беженцев из Донбасса

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Психологи МЧС России отмечают, что уровень постстрессового состояния беженцев из Донбасса постепенно снижается, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"Работают психологи МЧС России. Все отмечают, что постстрессовое состояние есть, но уровень его снижается и приходит в нормальное состояние", - сказал он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Обстановка на КПП Изварино. 19 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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