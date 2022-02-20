https://ria.ru/20220220/donbass-1773893357.html
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса
Психологи МЧС России отмечают, что уровень постстрессового состояния беженцев из Донбасса постепенно снижается, сообщил журналистам врио главы МЧС России... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:25
2022-02-20T12:25
2022-02-20T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Психологи МЧС России отмечают, что уровень постстрессового состояния беженцев из Донбасса постепенно снижается, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области
Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области
2022-02-20T12:25
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:25 20.02.2022 (обновлено: 12:35 20.02.2022)
Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса
Психологи отметили снижение уровня постстрессового состояния беженцев из Донбасса