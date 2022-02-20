https://ria.ru/20220220/donbass-1773893357.html

Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса

Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Психологи оценили эмоциональное состояние беженцев из Донбасса

Психологи МЧС России отмечают, что уровень постстрессового состояния беженцев из Донбасса постепенно снижается, сообщил журналистам врио главы МЧС России... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:25

2022-02-20T12:25

2022-02-20T12:35

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Психологи МЧС России отмечают, что уровень постстрессового состояния беженцев из Донбасса постепенно снижается, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области 2022-02-20T12:25 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)