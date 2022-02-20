https://ria.ru/20220220/donbass-1773885616.html

Воронежские власти организуют дистанционное обучение для детей из Донбасса

Воронежские власти организуют дистанционное обучение для детей из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Воронежские власти организуют дистанционное обучение для детей из Донбасса

Дистанционное обучение будет организовано для детей, прибывших в Воронежскую область из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:19

2022-02-20T11:19

2022-02-20T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Дистанционное обучение будет организовано для детей, прибывших в Воронежскую область из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек.Верховцев рассказал, что власти ведут подсчет детей школьного возраста, которые прибыли и продолжат прибывать в регион.Верховцев отметил, что если среди приезжающих будут учителя, их будут "максимально включать в процесс".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/donbass-1773871297.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика