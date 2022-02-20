11:19 20.02.2022 (обновлено: 11:20 20.02.2022)
Воронежские власти организуют дистанционное обучение для детей из Донбасса
Дистанционное обучение для детей из ДНР и ЛНР организуют в Воронежской области
Эвакуация беженцев с территории ДНР
ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Дистанционное обучение будет организовано для детей, прибывших в Воронежскую область из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.
Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек.
Верховцев рассказал, что власти ведут подсчет детей школьного возраста, которые прибыли и продолжат прибывать в регион.
"В ближайшее время постараемся организовать ноутбуки и все, что нужно, чтобы запустить максимально быстро дистанционное обучение", - сказал он.
Верховцев отметил, что если среди приезжающих будут учителя, их будут "максимально включать в процесс".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Мадина Моргоева