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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773882377.html
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР
Телекомпания "Юнион" из самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков в населённом... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:00
2022-02-20T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Телекомпания "Юнион" из самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков в населённом пункте Саханка на юге ДНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, денис пушилин
11:00 20.02.2022 (обновлено: 11:16 20.02.2022)
 
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР

Телеканал из ДНР сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Телекомпания "Юнион" из самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков в населённом пункте Саханка на юге ДНР.

"Съёмочная группа телекомпании "Юнион" (телевидение ДНР - ред.) попала под обстрел в Саханке", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале телекомпании.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в ДНР
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевДенис Пушилин
 
 
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