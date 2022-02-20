https://ria.ru/20220220/donbass-1773882377.html
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР
Телекомпания "Юнион" из самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков в населённом... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:00
2022-02-20T11:00
2022-02-20T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Телекомпания "Юнион" из самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков в населённом пункте Саханка на юге ДНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, денис пушилин
11:00 20.02.2022 (обновлено: 11:16 20.02.2022)
Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР
Телеканал из ДНР сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков