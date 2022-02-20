https://ria.ru/20220220/donbass-1773882377.html

Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР

Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

Съемочная группа местного телеканала попала под обстрел на юге ДНР

Телекомпания "Юнион" из самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков в населённом... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:00

2022-02-20T11:00

2022-02-20T11:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

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донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Телекомпания "Юнион" из самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел украинских силовиков в населённом пункте Саханка на юге ДНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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