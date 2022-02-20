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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773878051.html
В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19
В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022
В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19
Дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:23
2022-02-20T10:37
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев, сообщает пресс-служба губернатора региона.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. Губернатор Василий Голубев принял участие по видеосвязи."Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций", - говорится в сообщении пресс-службы.Для размещения беженцев в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах. Эвакуированные обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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РИА Новости
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19
10:23 20.02.2022 (обновлено: 10:37 20.02.2022)
 
В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19

В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 для беженцев

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. Губернатор Василий Голубев принял участие по видеосвязи.
"Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций", - говорится в сообщении пресс-службы.
Для размещения беженцев в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах. Эвакуированные обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
10:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области выявили первые случаи COVID-19 у беженцев из Донбасса
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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