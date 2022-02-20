10:23 20.02.2022 (обновлено: 10:37 20.02.2022)
В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19
В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 для беженцев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. Губернатор Василий Голубев принял участие по видеосвязи.
"Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций", - говорится в сообщении пресс-службы.
Для размещения беженцев в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах. Эвакуированные обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Мадина Моргоева