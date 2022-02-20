https://ria.ru/20220220/donbass-1773878051.html

В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19

В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022

В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19

Дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:23

2022-02-20T10:23

2022-02-20T10:37

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев, сообщает пресс-служба губернатора региона.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. Губернатор Василий Голубев принял участие по видеосвязи."Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций", - говорится в сообщении пресс-службы.Для размещения беженцев в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах. Эвакуированные обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19