https://ria.ru/20220220/donbass-1773874584.html

Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, сообщает представительство... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:58

2022-02-20T09:58

2022-02-20T10:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Указывается, что по двум направлениям – в сторону Докучаевска и Горловки – в общей сложности около 9.30 по местному времени выпущено 33 гранаты и мины.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

горловка

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка