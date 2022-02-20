Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773874584.html
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, сообщает представительство... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:58
2022-02-20T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773675396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_351eae0dd9e80dfb5f291c50ee39f9a3.jpg
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Указывается, что по двум направлениям – в сторону Докучаевска и Горловки – в общей сложности около 9.30 по местному времени выпущено 33 гранаты и мины.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773675396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38cf624237146eb8dc436fbb3d9f7b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка
09:58 20.02.2022 (обновлено: 10:11 20.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли еще два населенных пункта

© Aleksey FilippovУкраинские военные
Украинские военные
© Aleksey Filippov
Украинские военные
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Указывается, что по двум направлениям – в сторону Докучаевска и Горловки – в общей сложности около 9.30 по местному времени выпущено 33 гранаты и мины.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
08:43
Глава МИД Британии назвала новые сроки "вторжения" России на Украину
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала