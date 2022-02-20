https://ria.ru/20220220/donbass-1773874584.html
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, сообщает представительство... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:58
2022-02-20T09:58
2022-02-20T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Указывается, что по двум направлениям – в сторону Докучаевска и Горловки – в общей сложности около 9.30 по местному времени выпущено 33 гранаты и мины.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка
09:58 20.02.2022 (обновлено: 10:11 20.02.2022)
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли еще два населенных пункта