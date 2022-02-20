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Волонтеры ДГТУ начали сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

Волонтеры ДГТУ начали сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Волонтеры ДГТУ начали сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

Волонтеры Донского государственного технического университета (ДГТУ) активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которые... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:08

2022-02-20T09:08

2022-02-20T09:15

луганская народная республика

донецкая народная республика

ростов-на-дону

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Волонтеры Донского государственного технического университета (ДГТУ) активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которые начали массово прибывать в Ростовскую область вечером 18 февраля, сообщил на своей странице в Facebook ректор ДГТУ Бесарион Месхи.На территории вуза организованы пункты сбора гуманитарной помощи, в общежитиях ДГТУ подготовлены места и уже началось заселение прибывших, студенты и сотрудники вуза оказывают им добровольную помощь.Желающие принять участие в сборе гуманитарной помощи беженцам могут принести необходимые продовольственные и непродовольственные товары, а также средства гигиены по адресам ДГТУ:- г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, здание кафе во внутреннем дворе главного корпуса ДГТУ - для помощи малого объема (до 300 кг);Время работы пункта сбора с 21.02.2022 г. ежедневно с 10:00 до 18:00 (будни), с 11:00 до 15:00 (выходные) до минования надобности.- г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, учебно-научный производственный кампус ДГТУ - для крупных объемов помощи (от 300 кг);Время работы пункта сбора: с 21.02.2022 г. ежедневно с 08:00 до 22:00 до минования надобности.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

луганская народная республика

донецкая народная республика

ростов-на-дону

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луганская народная республика, донецкая народная республика, ростов-на-дону, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донской государственный технический университет