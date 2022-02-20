https://ria.ru/20220220/dnr-1773877463.html
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ
С начала эскалации в Донбассе зафиксированы пять диверсий, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:19
2022-02-20T10:19
2022-02-20T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
правый сектор
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. С начала эскалации в Донбассе зафиксированы пять диверсий, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР."С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками "Правого сектора"* (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация - ред.)", - говорится в сообщении.Также Народная милиция сообщила, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию ДНР для организации террористических актов на жизненно важных объектах."Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссииРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, правый сектор, луганская народная республика, денис пушилин
10:19 20.02.2022 (обновлено: 10:30 20.02.2022)
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны украинских формирований