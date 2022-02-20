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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/dnr-1773877463.html
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ
С начала эскалации в Донбассе зафиксированы пять диверсий, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:19
2022-02-20T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
правый сектор
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. С начала эскалации в Донбассе зафиксированы пять диверсий, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР."С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками "Правого сектора"* (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация - ред.)", - говорится в сообщении.Также Народная милиция сообщила, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию ДНР для организации террористических актов на жизненно важных объектах."Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссииРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, правый сектор, луганская народная республика, денис пушилин
10:19 20.02.2022 (обновлено: 10:30 20.02.2022)
 
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ

В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны украинских формирований

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. С начала эскалации в Донбассе зафиксированы пять диверсий, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР.
"С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками "Правого сектора"* (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация - ред.)", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
09:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в ДНР
Также Народная милиция сообщила, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию ДНР для организации террористических актов на жизненно важных объектах.
"Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаПравый секторЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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