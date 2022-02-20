https://ria.ru/20220220/dnr-1773877463.html

В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ

В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ

С начала эскалации в Донбассе зафиксированы пять диверсий, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:19

2022-02-20T10:19

2022-02-20T10:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

правый сектор

луганская народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. С начала эскалации в Донбассе зафиксированы пять диверсий, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР."С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками "Правого сектора"* (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация - ред.)", - говорится в сообщении.Также Народная милиция сообщила, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию ДНР для организации террористических актов на жизненно важных объектах."Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссииРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, правый сектор, луганская народная республика, денис пушилин