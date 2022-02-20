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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/dnr-1773876776.html
В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической
В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической
Ситуация на линии боевого соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике остается критической, украинские силовики круглосуточно... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:16
2022-02-20T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике остается критической, украинские силовики круглосуточно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, сообщает Народная милиция ДНР."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Вооруженные формирования Украины круглосуточно ведут интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения республики", - говорится в заявлении Народной милиции. Добавляется, что при этом "на всех политических площадках Киев заявляет о своих мирных намерениях".Отмечается, что за прошедшие сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории ДНР, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных орудий. Всего по территории ДНР выпущено более 1120 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 32 населённых пунктов республики.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/obstrel-1773878761.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский
10:16 20.02.2022 (обновлено: 10:42 20.02.2022)
 
В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической

Народная милиция ДНР: ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике остается критической, украинские силовики круглосуточно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, сообщает Народная милиция ДНР.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
10:18В мире
ВСУ обстреляли два населенных пункта ДНР из запрещенного вооружения
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Вооруженные формирования Украины круглосуточно ведут интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения республики", - говорится в заявлении Народной милиции. Добавляется, что при этом "на всех политических площадках Киев заявляет о своих мирных намерениях".
Отмечается, что за прошедшие сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории ДНР, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных орудий. Всего по территории ДНР выпущено более 1120 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 32 населённых пунктов республики.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
10:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР с начала эскалации зафиксировали пять диверсий со стороны ВСУ
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Зеленский
 
 
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