https://ria.ru/20220220/dnr-1773876776.html

В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической

В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической

Ситуация на линии боевого соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике остается критической, украинские силовики круглосуточно... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:16

2022-02-20T10:16

2022-02-20T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике остается критической, украинские силовики круглосуточно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, сообщает Народная милиция ДНР."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Вооруженные формирования Украины круглосуточно ведут интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения республики", - говорится в заявлении Народной милиции. Добавляется, что при этом "на всех политических площадках Киев заявляет о своих мирных намерениях".Отмечается, что за прошедшие сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории ДНР, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных орудий. Всего по территории ДНР выпущено более 1120 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 32 населённых пунктов республики.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/obstrel-1773878761.html

https://ria.ru/20220220/dnr-1773877463.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский