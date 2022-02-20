10:16 20.02.2022 (обновлено: 10:42 20.02.2022)
В ДНР назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения критической
Народная милиция ДНР: ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике остается критической, украинские силовики круглосуточно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, сообщает Народная милиция ДНР.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Вооруженные формирования Украины круглосуточно ведут интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения республики", - говорится в заявлении Народной милиции. Добавляется, что при этом "на всех политических площадках Киев заявляет о своих мирных намерениях".
Отмечается, что за прошедшие сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории ДНР, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных орудий. Всего по территории ДНР выпущено более 1120 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 32 населённых пунктов республики.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева