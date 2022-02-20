https://ria.ru/20220220/dnr-1773864843.html
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка в самопровозглашенной Донецкой народной республике запрещенными минскими соглашениями минами... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:29
2022-02-20T08:29
2022-02-20T08:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка в самопровозглашенной Донецкой народной республике запрещенными минскими соглашениями минами калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по направлению Новогнатовка - Коммунаровка выпущено 6 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220220/dnr-1773863141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский
08:29 20.02.2022 (обновлено: 08:40 20.02.2022)
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР
СЦКК: ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР