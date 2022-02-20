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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/dnr-1773864843.html
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка в самопровозглашенной Донецкой народной республике запрещенными минскими соглашениями минами... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:29
2022-02-20T08:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка в самопровозглашенной Донецкой народной республике запрещенными минскими соглашениями минами калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по направлению Новогнатовка - Коммунаровка выпущено 6 мин калибром 120 мм.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский
08:29 20.02.2022 (обновлено: 08:40 20.02.2022)
 
ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР

СЦКК: ВСУ обстреляли запрещенными снарядами населенный пункт Коммунаровка в ДНР

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка в самопровозглашенной Донецкой народной республике запрещенными минскими соглашениями минами калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по направлению Новогнатовка - Коммунаровка выпущено 6 мин калибром 120 мм.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
08:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военкоматы в ДНР работают в усиленном режиме из-за большого притока граждан
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Зеленский
 
 
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