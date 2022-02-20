https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773935766.html
Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности - РИА Новости, 20.02.2022
Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:35
2022-02-20T17:35
2022-02-20T17:35
владимир путин
россия
сша
нато
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франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сша, нато, в мире, франция, эммануэль макрон
Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
Президент Путин: США и НАТО должны серьезно отнестись к требованиям России по безопасности