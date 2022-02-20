https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773935766.html

Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности

Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности - РИА Новости, 20.02.2022

Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности

Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:35

2022-02-20T17:35

2022-02-20T17:35

владимир путин

россия

сша

нато

в мире

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771546467_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_98b7afe28734c9fe4461a613ae9af179.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20220220/garantii-1773911273.html

россия

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, сша, нато, в мире, франция, эммануэль макрон