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Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности - РИА Новости, 20.02.2022
Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:35
2022-02-20T17:35
владимир путин
россия
сша
нато
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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владимир путин, россия, сша, нато, в мире, франция, эммануэль макрон
17:35 20.02.2022
 
Путин: Запад должен серьезно отнестись к требованиям России по безопасности

Президент Путин: США и НАТО должны серьезно отнестись к требованиям России по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:41
Рябков назвал ответы Запада на предложения России по гарантиям отписками
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Владимир ПутинРоссияСШАНАТОВ миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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