https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773899926.html
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске - РИА Новости, 20.02.2022
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске
Запад интенсивно ищет пути обхода четко очерченных Россией "красных линий" в безопасности европейского региона, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:16
2022-02-20T13:16
2022-02-20T14:11
союзное государство
белоруссия
россия
союзное государство
европа
telegram (приложение)
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Запад интенсивно ищет пути обхода четко очерченных Россией "красных линий" в безопасности европейского региона, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Запад отказывается воспринимать обозначенные Россией "красные линии" в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для белорусов. Мы видим, как идет отторжение основополагающего принципа неделимости безопасности", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства.Хренин подчеркнул, что" в условиях четко очерченных "красных линий" интенсивно ищутся пути их обхода". "Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины", - продолжил министр.По его словам, "из всего вышесказанного логично следует один вывод – в Европе очень сильно запахло порохом". "Её целенаправленно подталкивают к войне", - подытожил Хренин.
https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773905363.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, союзное государство, европа, telegram (приложение)
13:16 20.02.2022 (обновлено: 14:11 20.02.2022)
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске
Минобороны Белоруссии: Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией