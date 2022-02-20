https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773899926.html

Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске

Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске - РИА Новости, 20.02.2022

Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске

Запад интенсивно ищет пути обхода четко очерченных Россией "красных линий" в безопасности европейского региона, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:16

2022-02-20T13:16

2022-02-20T14:11

союзное государство

белоруссия

россия

союзное государство

европа

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Запад интенсивно ищет пути обхода четко очерченных Россией "красных линий" в безопасности европейского региона, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Запад отказывается воспринимать обозначенные Россией "красные линии" в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для белорусов. Мы видим, как идет отторжение основополагающего принципа неделимости безопасности", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства.Хренин подчеркнул, что" в условиях четко очерченных "красных линий" интенсивно ищутся пути их обхода". "Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины", - продолжил министр.По его словам, "из всего вышесказанного логично следует один вывод – в Европе очень сильно запахло порохом". "Её целенаправленно подталкивают к войне", - подытожил Хренин.

https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773905363.html

белоруссия

россия

европа

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Мадина Моргоева

белоруссия, россия, союзное государство, европа, telegram (приложение)