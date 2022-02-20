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Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске - РИА Новости, 20.02.2022
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске
Запад интенсивно ищет пути обхода четко очерченных Россией "красных линий" в безопасности европейского региона, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:16
2022-02-20T14:11
союзное государство
белоруссия
россия
союзное государство
европа
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Запад интенсивно ищет пути обхода четко очерченных Россией "красных линий" в безопасности европейского региона, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Запад отказывается воспринимать обозначенные Россией "красные линии" в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для белорусов. Мы видим, как идет отторжение основополагающего принципа неделимости безопасности", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства.Хренин подчеркнул, что" в условиях четко очерченных "красных линий" интенсивно ищутся пути их обхода". "Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины", - продолжил министр.По его словам, "из всего вышесказанного логично следует один вывод – в Европе очень сильно запахло порохом". "Её целенаправленно подталкивают к войне", - подытожил Хренин.
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белоруссия, россия, союзное государство, европа, telegram (приложение)
13:16 20.02.2022 (обновлено: 14:11 20.02.2022)
 
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске

Минобороны Белоруссии: Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоенная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Запад интенсивно ищет пути обхода четко очерченных Россией "красных линий" в безопасности европейского региона, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Запад отказывается воспринимать обозначенные Россией "красные линии" в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для белорусов. Мы видим, как идет отторжение основополагающего принципа неделимости безопасности", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства.
Хренин подчеркнул, что" в условиях четко очерченных "красных линий" интенсивно ищутся пути их обхода". "Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины", - продолжил министр.
По его словам, "из всего вышесказанного логично следует один вывод – в Европе очень сильно запахло порохом". "Её целенаправленно подталкивают к войне", - подытожил Хренин.
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на территории бывшего авиационного полигона Полесский в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:02
Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияСоюзное государствоЕвропаTelegram (приложение)
 
 
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