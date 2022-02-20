https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773932859.html

В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев

В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев - РИА Новости, 20.02.2022

В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины открыли в Свердловской области, сообщает в воскресенье департамент информполитики региона. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:08

2022-02-20T17:08

2022-02-20T17:08

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

российский красный крест

единая россия

денис пушилин

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины открыли в Свердловской области, сообщает в воскресенье департамент информполитики региона."В Свердловской области начал работу объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины. Он организован общественной благотворительной организацией "Российский Красный Крест", добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловским региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.Пункт размещен на базе Дома добровольцев. Здесь у уральцев готовы принять товары первой необходимости, одежду, продукцию длительного хранения для нуждающихся в этом людей, прибывших на территорию России, уточняют власти.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/pomosch-1773918663.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

свердловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, российский красный крест, единая россия, денис пушилин, свердловская область