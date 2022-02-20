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В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев
В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев - РИА Новости, 20.02.2022
В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев
Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины открыли в Свердловской области, сообщает в воскресенье департамент информполитики региона. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:08
2022-02-20T17:08
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
российский красный крест
единая россия
денис пушилин
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины открыли в Свердловской области, сообщает в воскресенье департамент информполитики региона."В Свердловской области начал работу объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины. Он организован общественной благотворительной организацией "Российский Красный Крест", добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловским региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.Пункт размещен на базе Дома добровольцев. Здесь у уральцев готовы принять товары первой необходимости, одежду, продукцию длительного хранения для нуждающихся в этом людей, прибывших на территорию России, уточняют власти.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/pomosch-1773918663.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
свердловская область
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Екатерина Зайцева
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, российский красный крест, единая россия, денис пушилин, свердловская область
17:08 20.02.2022
 
В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев

В Свердловской области открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины открыли в Свердловской области, сообщает в воскресенье департамент информполитики региона.
Свердловской области начал работу объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины. Он организован общественной благотворительной организацией "Российский Красный Крест", добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловским региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
15:31
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев
Пункт размещен на базе Дома добровольцев. Здесь у уральцев готовы принять товары первой необходимости, одежду, продукцию длительного хранения для нуждающихся в этом людей, прибывших на территорию России, уточняют власти.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссийский Красный КрестЕдиная РоссияДенис ПушилинСвердловская область
 
 
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