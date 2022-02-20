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Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР
Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР
Севастополь готов на данный момент принять 544 беженца из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:41
2022-02-20T15:41
в мире
севастополь
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
михаил развозжаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь готов на данный момент принять 544 беженца из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Мы завершили анализ наших реальных возможностей по приему беженцев из братских республик, которые сейчас прибывают в Ростовскую область. Сейчас Севастополь готов принять 544 человека", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Губернатор подчеркнул, что сообщил о готовности города в федеральный штаб.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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севастополь
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, севастополь, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, михаил развозжаев
15:41 20.02.2022
 
Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР

Глава Севастополя Развожаев: город готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь готов на данный момент принять 544 беженца из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Мы завершили анализ наших реальных возможностей по приему беженцев из братских республик, которые сейчас прибывают в Ростовскую область. Сейчас Севастополь готов принять 544 человека", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.
Губернатор подчеркнул, что сообщил о готовности города в федеральный штаб.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
12:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в лагере "Звезда"
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСевастопольЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинМихаил Развозжаев
 
 
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