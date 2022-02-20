https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773919777.html
Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР
Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР
Севастополь готов на данный момент принять 544 беженца из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:41
2022-02-20T15:41
2022-02-20T15:41
в мире
севастополь
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
михаил развозжаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь готов на данный момент принять 544 беженца из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Мы завершили анализ наших реальных возможностей по приему беженцев из братских республик, которые сейчас прибывают в Ростовскую область. Сейчас Севастополь готов принять 544 человека", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Губернатор подчеркнул, что сообщил о готовности города в федеральный штаб.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773893168.html
севастополь
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, севастополь, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, михаил развозжаев
Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР
Глава Севастополя Развожаев: город готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР