https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773919777.html

Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР

Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

Севастополь готов принять 544 беженца из ДНР и ЛНР

Севастополь готов на данный момент принять 544 беженца из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:41

2022-02-20T15:41

2022-02-20T15:41

в мире

севастополь

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

михаил развозжаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь готов на данный момент принять 544 беженца из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Мы завершили анализ наших реальных возможностей по приему беженцев из братских республик, которые сейчас прибывают в Ростовскую область. Сейчас Севастополь готов принять 544 человека", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Губернатор подчеркнул, что сообщил о готовности города в федеральный штаб.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773893168.html

севастополь

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, севастополь, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, михаил развозжаев