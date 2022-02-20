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Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса
Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса
Пять составов поездов отправлены из Ростовской области в другие регионы РФ, в них 4,3 тысячи беженцев из Донбасса, сообщил заместитель министра региональной... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:35
2022-02-20T15:35
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
волгоградская область
курская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Пять составов поездов отправлены из Ростовской области в другие регионы РФ, в них 4,3 тысячи беженцев из Донбасса, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."По состоянию на эту минуту, из Ростовской области отправлены пять составов поездов в Воронежскую, Курскую область и в Волгоградскую область. Выехали из региона 4340 человек", - сказал Тюрин журналистам.
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ростовская область
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, волгоградская область, курская область
15:35 20.02.2022
 
Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса

Более четырех тысяч беженцев из Донбасса выехали из Ростовской области в другие регионы

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Пять составов поездов отправлены из Ростовской области в другие регионы РФ, в них 4,3 тысячи беженцев из Донбасса, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"По состоянию на эту минуту, из Ростовской области отправлены пять составов поездов в Воронежскую, Курскую область и в Волгоградскую область. Выехали из региона 4340 человек", - сказал Тюрин журналистам.
Обстановка на КПП Изварино. 19 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьВолгоградская областьКурская область
 
 
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