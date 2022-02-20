https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773919248.html

Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса

Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса

Пять составов поездов отправлены из Ростовской области в другие регионы РФ, в них 4,3 тысячи беженцев из Донбасса, сообщил заместитель министра региональной... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:35

2022-02-20T15:35

2022-02-20T15:35

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

волгоградская область

курская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Пять составов поездов отправлены из Ростовской области в другие регионы РФ, в них 4,3 тысячи беженцев из Донбасса, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."По состоянию на эту минуту, из Ростовской области отправлены пять составов поездов в Воронежскую, Курскую область и в Волгоградскую область. Выехали из региона 4340 человек", - сказал Тюрин журналистам.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

ростовская область

волгоградская область

курская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, волгоградская область, курская область