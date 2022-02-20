https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773919248.html
Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса
Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса
Пять составов поездов отправлены из Ростовской области в другие регионы РФ, в них 4,3 тысячи беженцев из Донбасса, сообщил заместитель министра региональной... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:35
2022-02-20T15:35
2022-02-20T15:35
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
волгоградская область
курская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Пять составов поездов отправлены из Ростовской области в другие регионы РФ, в них 4,3 тысячи беженцев из Донбасса, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."По состоянию на эту минуту, из Ростовской области отправлены пять составов поездов в Воронежскую, Курскую область и в Волгоградскую область. Выехали из региона 4340 человек", - сказал Тюрин журналистам.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
ростовская область
волгоградская область
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, волгоградская область, курская область
Из Ростовской области выехали более четырех тысяч беженцев из Донбасса
Более четырех тысяч беженцев из Донбасса выехали из Ростовской области в другие регионы