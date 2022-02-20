Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773901798.html
Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда"
Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда" - РИА Новости, 20.02.2022
Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда"
Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости об условиях размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:29
2022-02-20T16:32
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773893467_0:70:3123:1827_1920x0_80_0_0_5718c1178b58102b84128bf975128744.jpg
ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости об условиях размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области.Татьяна Александровна приехала с дочкой и тремя внуками из поселка Тельманово в самопровозглашенной ДНР. Муж дочки остался на родине."Здесь нас очень быстро определили, зарегистрировали. У нас все есть в номере: горячая и холодная вода, кондиционер, душевая кабина, телевизор, холодильник. Номер четырехместный", - рассказала она.Женщина отметила, что они очень довольны, устроились хорошо - надеются, что вскоре смогут вернуться домой.Еще одна прибывшая из Донбасса женщина, Наталья Мартынова, рассказала агентству о питании в "Звезде", ставшей одним из пунктов временного размещения беженцев."Кормят хорошо. Трехразовое горячее питание, как в санатории: суп, каши, колбаса, яйца. Все свежее. Для детей - молочка, печенье, соки", - отметила она.По словам женщины, она обеспечена всем необходимым и в бытовом плане. "Шампунь, порошок, все покупают нам", - поделилась Мартынова.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773897881.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773893467_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_4695a4a9da9c7adb85b1bbcfc023838f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, ростовская область
13:29 20.02.2022 (обновлено: 16:32 20.02.2022)
 
Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда"

Беженка из Донбасса об условиях размещения в ростовском лагере "Звезда": в номере все есть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Читать ria.ru в
ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости об условиях размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области.
Татьяна Александровна приехала с дочкой и тремя внуками из поселка Тельманово в самопровозглашенной ДНР. Муж дочки остался на родине.
"Здесь нас очень быстро определили, зарегистрировали. У нас все есть в номере: горячая и холодная вода, кондиционер, душевая кабина, телевизор, холодильник. Номер четырехместный", - рассказала она.
Женщина отметила, что они очень довольны, устроились хорошо - надеются, что вскоре смогут вернуться домой.
Еще одна прибывшая из Донбасса женщина, Наталья Мартынова, рассказала агентству о питании в "Звезде", ставшей одним из пунктов временного размещения беженцев.
"Кормят хорошо. Трехразовое горячее питание, как в санатории: суп, каши, колбаса, яйца. Все свежее. Для детей - молочка, печенье, соки", - отметила она.
По словам женщины, она обеспечена всем необходимым и в бытовом плане. "Шампунь, порошок, все покупают нам", - поделилась Мартынова.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Эвакуация детей из детдомов Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детдомов Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала