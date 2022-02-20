https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773901798.html

Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда"

Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда" - РИА Новости, 20.02.2022

Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда"

Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости об условиях размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:29

2022-02-20T13:29

2022-02-20T16:32

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

ростовская область

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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Беженка из Донбасса рассказала РИА Новости об условиях размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области.Татьяна Александровна приехала с дочкой и тремя внуками из поселка Тельманово в самопровозглашенной ДНР. Муж дочки остался на родине."Здесь нас очень быстро определили, зарегистрировали. У нас все есть в номере: горячая и холодная вода, кондиционер, душевая кабина, телевизор, холодильник. Номер четырехместный", - рассказала она.Женщина отметила, что они очень довольны, устроились хорошо - надеются, что вскоре смогут вернуться домой.Еще одна прибывшая из Донбасса женщина, Наталья Мартынова, рассказала агентству о питании в "Звезде", ставшей одним из пунктов временного размещения беженцев."Кормят хорошо. Трехразовое горячее питание, как в санатории: суп, каши, колбаса, яйца. Все свежее. Для детей - молочка, печенье, соки", - отметила она.По словам женщины, она обеспечена всем необходимым и в бытовом плане. "Шампунь, порошок, все покупают нам", - поделилась Мартынова.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773897881.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, ростовская область