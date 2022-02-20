Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса
Минюст организует пункты юридических бюро для оказания помощи беженцам из Донбасса
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мобильные пункты государственных юридических бюро прибудут в Ростовскую область для оказания помощи эвакуированным жителям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
"Сотрудники Минюста России и специалисты госюрбюро окажут оперативную юридическую помощь гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. Специальные автомобили для организации выездных пунктов юридической помощи направились из Волгоградской, Тамбовской области и Краснодарского края в Ростовскую область", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобили специально оборудованы для проведения выездных консультаций, оснащены рабочими местами для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных групп граждан.
Такие машины используются, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева