https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773895406.html

Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса

Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса

Мобильные пункты государственных юридических бюро прибудут в Ростовскую область для оказания помощи эвакуированным жителям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:40

2022-02-20T12:40

2022-02-20T12:40

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

краснодарский край

ростовская область

волгоградская область

тамбовская область

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мобильные пункты государственных юридических бюро прибудут в Ростовскую область для оказания помощи эвакуированным жителям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ."Сотрудники Минюста России и специалисты госюрбюро окажут оперативную юридическую помощь гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. Специальные автомобили для организации выездных пунктов юридической помощи направились из Волгоградской, Тамбовской области и Краснодарского края в Ростовскую область", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобили специально оборудованы для проведения выездных консультаций, оснащены рабочими местами для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных групп граждан.Такие машины используются, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773893357.html

краснодарский край

ростовская область

волгоградская область

тамбовская область

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, краснодарский край, ростовская область, волгоградская область, тамбовская область, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество, ситуация в днр и лнр