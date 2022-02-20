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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773895406.html
Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса
Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса
Мобильные пункты государственных юридических бюро прибудут в Ростовскую область для оказания помощи эвакуированным жителям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:40
2022-02-20T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
краснодарский край
ростовская область
волгоградская область
тамбовская область
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мобильные пункты государственных юридических бюро прибудут в Ростовскую область для оказания помощи эвакуированным жителям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ."Сотрудники Минюста России и специалисты госюрбюро окажут оперативную юридическую помощь гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. Специальные автомобили для организации выездных пунктов юридической помощи направились из Волгоградской, Тамбовской области и Краснодарского края в Ростовскую область", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобили специально оборудованы для проведения выездных консультаций, оснащены рабочими местами для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных групп граждан.Такие машины используются, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773893357.html
краснодарский край
ростовская область
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тамбовская область
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, краснодарский край, ростовская область, волгоградская область, тамбовская область, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество, ситуация в днр и лнр
12:40 20.02.2022
 
Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса

Минюст организует пункты юридических бюро для оказания помощи беженцам из Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мобильные пункты государственных юридических бюро прибудут в Ростовскую область для оказания помощи эвакуированным жителям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
"Сотрудники Минюста России и специалисты госюрбюро окажут оперативную юридическую помощь гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. Специальные автомобили для организации выездных пунктов юридической помощи направились из Волгоградской, Тамбовской области и Краснодарского края в Ростовскую область", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что автомобили специально оборудованы для проведения выездных консультаций, оснащены рабочими местами для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных групп граждан.
Такие машины используются, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюКраснодарский крайРостовская областьВолгоградская областьТамбовская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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