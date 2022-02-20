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В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР
В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР
Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, заявил в соцсети... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:01
2022-02-20T12:15
в мире
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, заявил в соцсети "ВКонтакте" губернатор Александр Моор."Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь", - написал Моор.Губернатор поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных.
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в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, тюменская область
12:01 20.02.2022 (обновлено: 12:15 20.02.2022)
 
В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР

Глава Тюменской области: регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди в палатке временного размещения на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди в палатке временного размещения на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди в палатке временного размещения на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, заявил в соцсети "ВКонтакте" губернатор Александр Моор.
"Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь", - написал Моор.
Губернатор поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных.
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
12:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян рассказал о работе с ЛНР и ДНР по эвакуации жителей Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюТюменская область
 
 
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