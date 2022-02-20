https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773889989.html
В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР
В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР
Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, заявил в соцсети... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:01
2022-02-20T12:01
2022-02-20T12:15
в мире
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, заявил в соцсети "ВКонтакте" губернатор Александр Моор."Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь", - написал Моор.Губернатор поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773889856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, тюменская область
12:01 20.02.2022 (обновлено: 12:15 20.02.2022)
В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР
Глава Тюменской области: регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР