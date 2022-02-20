https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773889989.html

В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР

В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

В Тюменской области готовы принять эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР

Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, заявил в соцсети... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:01

2022-02-20T12:01

2022-02-20T12:15

в мире

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, заявил в соцсети "ВКонтакте" губернатор Александр Моор."Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь", - написал Моор.Губернатор поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных.

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773889856.html

тюменская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, тюменская область