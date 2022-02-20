https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773887638.html

Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы

Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы - РИА Новости, 20.02.2022

Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы

Четвертый железнодорожный состав формируется для вывоза беженцев из Донбаса из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:37

2022-02-20T11:37

2022-02-20T13:21

эвакуация жителей днр и лнр в россию

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

донецкая народная республика

неклиновский район

ростов-на-дону

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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Четвертый железнодорожный состав формируется для вывоза беженцев из Донбаса из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После него Чуприян прибыл в организованный для беженцев из Донбасса пункт временного размещения (ПВР) в детском лагере "Звезда" в Неклиновском районе Ростовской области."Двадцать шесть регионов готовы принять (беженцев - ред.). Составы формируем, уже три ушло, сейчас формируется четвертый", - сказал Чуприян журналистам.

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773886524.html

донецкая народная республика

неклиновский район

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, донецкая народная республика, неклиновский район, ростов-на-дону