https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773887638.html
Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы
Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы - РИА Новости, 20.02.2022
Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы
Четвертый железнодорожный состав формируется для вывоза беженцев из Донбаса из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:37
2022-02-20T11:37
2022-02-20T13:21
эвакуация жителей днр и лнр в россию
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
донецкая народная республика
неклиновский район
ростов-на-дону
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Четвертый железнодорожный состав формируется для вывоза беженцев из Донбаса из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После него Чуприян прибыл в организованный для беженцев из Донбасса пункт временного размещения (ПВР) в детском лагере "Звезда" в Неклиновском районе Ростовской области."Двадцать шесть регионов готовы принять (беженцев - ред.). Составы формируем, уже три ушло, сейчас формируется четвертый", - сказал Чуприян журналистам.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773886524.html
донецкая народная республика
неклиновский район
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, донецкая народная республика, неклиновский район, ростов-на-дону
11:37 20.02.2022 (обновлено: 13:21 20.02.2022)
Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы
Чуприян: формируется четвертый состав для вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы