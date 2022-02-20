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Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы
Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы - РИА Новости, 20.02.2022
Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы
Четвертый железнодорожный состав формируется для вывоза беженцев из Донбаса из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:37
2022-02-20T13:21
эвакуация жителей днр и лнр в россию
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
донецкая народная республика
неклиновский район
ростов-на-дону
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Четвертый железнодорожный состав формируется для вывоза беженцев из Донбаса из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После него Чуприян прибыл в организованный для беженцев из Донбасса пункт временного размещения (ПВР) в детском лагере "Звезда" в Неклиновском районе Ростовской области."Двадцать шесть регионов готовы принять (беженцев - ред.). Составы формируем, уже три ушло, сейчас формируется четвертый", - сказал Чуприян журналистам.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773886524.html
донецкая народная республика
неклиновский район
ростов-на-дону
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, донецкая народная республика, неклиновский район, ростов-на-дону
11:37 20.02.2022 (обновлено: 13:21 20.02.2022)
 
Чуприян рассказал о подготовке вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы

Чуприян: формируется четвертый состав для вывоза беженцев из Донбасса в другие регионы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВРИО главы МЧС РФ Александр Чуприян во время посещения пункта временного размещения беженцев в Ростовской области
ВРИО главы МЧС РФ Александр Чуприян во время посещения пункта временного размещения беженцев в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
ВРИО главы МЧС РФ Александр Чуприян во время посещения пункта временного размещения беженцев в Ростовской области
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Четвертый железнодорожный состав формируется для вывоза беженцев из Донбаса из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После него Чуприян прибыл в организованный для беженцев из Донбасса пункт временного размещения (ПВР) в детском лагере "Звезда" в Неклиновском районе Ростовской области.
"Двадцать шесть регионов готовы принять (беженцев - ред.). Составы формируем, уже три ушло, сейчас формируется четвертый", - сказал Чуприян журналистам.
Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
11:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян прибыл в пункт временного размещения для беженцев в лагере "Звезда"
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянДонецкая Народная РеспубликаНеклиновский районРостов-на-Дону
 
 
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