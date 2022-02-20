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Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области
Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022
Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в воскресенье посетит ряд пунктов временного размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области, пообщается с... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:45
2022-02-20T09:50
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростов-на-дону
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
александр чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в воскресенье посетит ряд пунктов временного размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области, пообщается с людьми.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром."Я каждый день инспектирую какие-то подразделения, и сейчас тоже буду (направляться – ред.) в ряд пунктов временного размещения, чтобы понять, что происходит на месте, и пообщаться с людьми, которых там расселили", - сказал Чуприян журналистам.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773870414.html
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростов-на-дону, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, александр чуприян
09:45 20.02.2022 (обновлено: 09:50 20.02.2022)
 
Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области

Врио главы МЧС Чуприян сообщил, что посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в воскресенье посетит ряд пунктов временного размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области, пообщается с людьми.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром.
"Я каждый день инспектирую какие-то подразделения, и сейчас тоже буду (направляться – ред.) в ряд пунктов временного размещения, чтобы понять, что происходит на месте, и пообщаться с людьми, которых там расселили", - сказал Чуприян журналистам.
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
09:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьАлександр Чуприян
 
 
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