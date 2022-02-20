https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773872856.html

Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области

Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022

Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в воскресенье посетит ряд пунктов временного размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области, пообщается с... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:45

2022-02-20T09:45

2022-02-20T09:50

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростов-на-дону

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

александр чуприян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773834382_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_55726209d8900f62d0a00865e8fb6ba9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в воскресенье посетит ряд пунктов временного размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области, пообщается с людьми.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром."Я каждый день инспектирую какие-то подразделения, и сейчас тоже буду (направляться – ред.) в ряд пунктов временного размещения, чтобы понять, что происходит на месте, и пообщаться с людьми, которых там расселили", - сказал Чуприян журналистам.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773870414.html

ростов-на-дону

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростов-на-дону, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, александр чуприян