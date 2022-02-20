https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773872856.html
Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области
Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022
Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в воскресенье посетит ряд пунктов временного размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области, пообщается с... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:45
2022-02-20T09:45
2022-02-20T09:50
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростов-на-дону
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
александр чуприян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773834382_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_55726209d8900f62d0a00865e8fb6ba9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в воскресенье посетит ряд пунктов временного размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области, пообщается с людьми.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром."Я каждый день инспектирую какие-то подразделения, и сейчас тоже буду (направляться – ред.) в ряд пунктов временного размещения, чтобы понять, что происходит на месте, и пообщаться с людьми, которых там расселили", - сказал Чуприян журналистам.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773870414.html
ростов-на-дону
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773834382_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_df13311b104cbc3ae27d7adc91216855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростов-на-дону, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, александр чуприян
09:45 20.02.2022 (обновлено: 09:50 20.02.2022)
Чуприян в воскресенье посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области
Врио главы МЧС Чуприян сообщил, что посетит ПВР беженцев из Донбасса в Ростовской области