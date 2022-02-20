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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в регионе готовы принять тех, кто вынужден покидать ЛНР и ДНР. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T06:09
2022-02-20T06:10
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
благовещенск
василий орлов (губернатор)
обострение ситуации в днр и лнр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в регионе готовы принять тех, кто вынужден покидать ЛНР и ДНР.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
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украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, благовещенск, василий орлов (губернатор)
06:09 20.02.2022 (обновлено: 06:10 20.02.2022)
 
Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Глава Амурской области Орлов: регион готов принять тех, кто вынужден покинуть ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в регионе готовы принять тех, кто вынужден покидать ЛНР и ДНР.

"Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!" — написал Орлов в своем Instagram-аккаунте в воскресенье.

В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
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Вчера, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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