06:09 20.02.2022 (обновлено: 06:10 20.02.2022)
Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР
Глава Амурской области Орлов: регион готов принять тех, кто вынужден покинуть ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в регионе готовы принять тех, кто вынужден покидать ЛНР и ДНР.
"Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!" — написал Орлов в своем Instagram-аккаунте в воскресенье.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Никита Стома