https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773856205.html

Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в регионе готовы принять тех, кто вынужден покидать ЛНР и ДНР. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T06:09

2022-02-20T06:09

2022-02-20T06:10

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

благовещенск

василий орлов (губернатор)

обострение ситуации в днр и лнр

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в регионе готовы принять тех, кто вынужден покидать ЛНР и ДНР.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, благовещенск, василий орлов (губернатор)