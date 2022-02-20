https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773855360.html

ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах

ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах - РИА Новости, 20.02.2022

ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах

Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса и разместить их в шести пунктах временного размещения, написал губернатор региона... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T05:32

2022-02-20T05:32

2022-02-20T06:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

еврейская автономная область

ростислав гольдштейн

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ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса и разместить их в шести пунктах временного размещения, написал губернатор региона Ростислав Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

еврейская автономная область

россия

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, еврейская автономная область, ростислав гольдштейн, россия, хабаровск