https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773855360.html
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах - РИА Новости, 20.02.2022
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах
Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса и разместить их в шести пунктах временного размещения, написал губернатор региона... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T05:32
2022-02-20T05:32
2022-02-20T06:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
украина
еврейская автономная область
ростислав гольдштейн
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ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса и разместить их в шести пунктах временного размещения, написал губернатор региона Ростислав Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, еврейская автономная область, ростислав гольдштейн, россия, хабаровск
05:32 20.02.2022 (обновлено: 06:09 20.02.2022)
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах
Губернатор ЕАО Гольдштейн: регион может принять беженцев из Донбасса во временных пунктах