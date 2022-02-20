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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773855360.html
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах - РИА Новости, 20.02.2022
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах
Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса и разместить их в шести пунктах временного размещения, написал губернатор региона... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T05:32
2022-02-20T06:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
украина
еврейская автономная область
ростислав гольдштейн
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ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса и разместить их в шести пунктах временного размещения, написал губернатор региона Ростислав Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, еврейская автономная область, ростислав гольдштейн, россия, хабаровск
05:32 20.02.2022 (обновлено: 06:09 20.02.2022)
 
ЕАО готова разместить беженцев из Донбасса в шести временных пунктах

Губернатор ЕАО Гольдштейн: регион может принять беженцев из Донбасса во временных пунктах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса и разместить их в шести пунктах временного размещения, написал губернатор региона Ростислав Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram.

"ЕАО с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку. Дал поручение подготовить шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакантных в регионе рабочих мест", — написал Гольдштейн в воскресенье.

В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюУкраинаЕврейская автономная областьРостислав ГольдштейнРоссияХабаровск
 
 
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