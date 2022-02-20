https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773920484.html

Белоруссия и Россия выработают шаги по недопущению войны, заявил Хренин

Белоруссия и Россия выработают шаги по недопущению войны, заявил Хренин - РИА Новости, 20.02.2022

Белоруссия и Россия выработают шаги по недопущению войны, заявил Хренин

Генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе, сообщил в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:47

2022-02-20T15:47

2022-02-20T16:13

белоруссия

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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе, сообщил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Учение (совместное Белоруссии и России – ред.) завершено… Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь", - сказал министр. Его видеокомментарий размещен в Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.Хренин пояснил, что "прежде всего они направлены на недопущение войны".Он подчеркнул, что президенты Белоруссии и России неоднократно говорили о том, что страны не хотят войны. "Однако нас (на Западе – ред.) не слышат или не хотят слышать… Поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор", - сказал министр.Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Вместе с тем, как заявил глава белорусского минобороны в воскресенье, в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить.

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773789216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, ситуация в днр и лнр, донбасс