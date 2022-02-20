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Белоруссия и Россия выработают шаги по недопущению войны, заявил Хренин
Белоруссия и Россия выработают шаги по недопущению войны, заявил Хренин - РИА Новости, 20.02.2022
Белоруссия и Россия выработают шаги по недопущению войны, заявил Хренин
Генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе, сообщил в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:47
2022-02-20T16:13
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе, сообщил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Учение (совместное Белоруссии и России – ред.) завершено… Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь", - сказал министр. Его видеокомментарий размещен в Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.Хренин пояснил, что "прежде всего они направлены на недопущение войны".Он подчеркнул, что президенты Белоруссии и России неоднократно говорили о том, что страны не хотят войны. "Однако нас (на Западе – ред.) не слышат или не хотят слышать… Поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор", - сказал министр.Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Вместе с тем, как заявил глава белорусского минобороны в воскресенье, в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить.
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белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:47 20.02.2022 (обновлено: 16:13 20.02.2022)
 
Белоруссия и Россия выработают шаги по недопущению войны, заявил Хренин

Глава МО Белоруссии Хренин: Союзное государство выработают шаги по недопущению войны

© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022"
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский во время учений Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022"
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе, сообщил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Учение (совместное Белоруссии и России – ред.) завершено… Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь", - сказал министр. Его видеокомментарий размещен в Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.
Хренин пояснил, что "прежде всего они направлены на недопущение войны".
Он подчеркнул, что президенты Белоруссии и России неоднократно говорили о том, что страны не хотят войны. "Однако нас (на Западе – ред.) не слышат или не хотят слышать… Поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор", - сказал министр.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 16:09Союзное государство
Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"
Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Вместе с тем, как заявил глава белорусского минобороны в воскресенье, в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
БелоруссияРоссияМинистерство обороны БелоруссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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