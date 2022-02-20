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Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии
Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2022
Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии
Белорусско-российские военные учения "Союзная решимость" показали, что у Минска и Москвы готова инфраструктура для быстрого реагирования на военные угрозы,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:02
2022-02-20T14:46
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белорусско-российские военные учения "Союзная решимость" показали, что у Минска и Москвы готова инфраструктура для быстрого реагирования на военные угрозы, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Учение подтвердило, что у нас нет проблемы "военного шенгена", которую сегодня пытаются решить государства Запада. У Республики Беларусь и Российской Федерации вся инфраструктура готова, юридические аспекты урегулированы", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства.Хренин отметил, что вне зависимости от национальной принадлежности органы военного управления всех объединений работали как целостный "организм"." У нас общая "школа", общие подходы – мы действуем одинаково и одинаково мыслим", - констатировал он.Главным политическим итогом учения "Союзная решимость-2022" Хренин назвал то, что "в непростых условиях обстановки в мире и непосредственно вокруг наших государств – мы продемонстрировали прочность отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, решительность в отстаивании наших национальных интересов, в том числе – и с применением военной силы".Министр заявил, что Белоруссия и Россия в оперативности и слаженности упредили оппонентов. "Учение "Союзная решимость" подтвердило способность вооруженных сил Беларуси и России совместно решать задачи вооруженной защиты Союзного государства", - сказал он.Министр обратил внимание, что вопросы обеспечения перегруппировки войск в таких масштабах отрабатывались впервые. По его словам, принимавшие участие в учении подразделения продемонстрировали слаженности, достигнут необходимый уровень оперативной совместимости. "Минимальное время требуется на боевое слаживание, а также на различные увязки и согласования. Органы управления и войска готовы работать, что называется, "с колес". Все вопросы всестороннего обеспечения в целом решены. Созданная на учение система материально-технического обеспечения сработала эффективно", - сказал Хренин.Он добавил, что наработанный базис позволяет странам создавать и наращивать любые коалиционные группировки вне зависимости от их численности. "Учение "Союзная решимость-2022" предоставило нам уникальную возможность создать группировку авиации и ПВО, оснащенную самыми современными системами вооружения. Учение подтвердило правильность принятых решений в вопросах совместной подготовки военных кадров, обмена опытом белорусских и российских военнослужащих", - продолжил он.Министр добавил, что цели совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" достигнуты, в целом органы военного управления, войска и силы успешно справились с задачами.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель учений - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773902736.html
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белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, ситуация в днр и лнр
14:02 20.02.2022 (обновлено: 14:46 20.02.2022)
 
Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Хренин: Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на территории бывшего авиационного полигона "Полесский" в Гомельской области
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на территории бывшего авиационного полигона Полесский в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Тактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на территории бывшего авиационного полигона "Полесский" в Гомельской области
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белорусско-российские военные учения "Союзная решимость" показали, что у Минска и Москвы готова инфраструктура для быстрого реагирования на военные угрозы, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Учение подтвердило, что у нас нет проблемы "военного шенгена", которую сегодня пытаются решить государства Запада. У Республики Беларусь и Российской Федерации вся инфраструктура готова, юридические аспекты урегулированы", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства.
Хренин отметил, что вне зависимости от национальной принадлежности органы военного управления всех объединений работали как целостный "организм"." У нас общая "школа", общие подходы – мы действуем одинаково и одинаково мыслим", - констатировал он.
Главным политическим итогом учения "Союзная решимость-2022" Хренин назвал то, что "в непростых условиях обстановки в мире и непосредственно вокруг наших государств – мы продемонстрировали прочность отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, решительность в отстаивании наших национальных интересов, в том числе – и с применением военной силы".
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Министр заявил, что Белоруссия и Россия в оперативности и слаженности упредили оппонентов. "Учение "Союзная решимость" подтвердило способность вооруженных сил Беларуси и России совместно решать задачи вооруженной защиты Союзного государства", - сказал он.
Министр обратил внимание, что вопросы обеспечения перегруппировки войск в таких масштабах отрабатывались впервые. По его словам, принимавшие участие в учении подразделения продемонстрировали слаженности, достигнут необходимый уровень оперативной совместимости. "Минимальное время требуется на боевое слаживание, а также на различные увязки и согласования. Органы управления и войска готовы работать, что называется, "с колес". Все вопросы всестороннего обеспечения в целом решены. Созданная на учение система материально-технического обеспечения сработала эффективно", - сказал Хренин.
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Он добавил, что наработанный базис позволяет странам создавать и наращивать любые коалиционные группировки вне зависимости от их численности. "Учение "Союзная решимость-2022" предоставило нам уникальную возможность создать группировку авиации и ПВО, оснащенную самыми современными системами вооружения. Учение подтвердило правильность принятых решений в вопросах совместной подготовки военных кадров, обмена опытом белорусских и российских военнослужащих", - продолжил он.
Министр добавил, что цели совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" достигнуты, в целом органы военного управления, войска и силы успешно справились с задачами.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель учений - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:16Союзное государство
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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