https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773905363.html

Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии

Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2022

Минск и Москва готовы быстро реагировать на угрозы, заявили в МО Белоруссии

Белорусско-российские военные учения "Союзная решимость" показали, что у Минска и Москвы готова инфраструктура для быстрого реагирования на военные угрозы,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:02

2022-02-20T14:02

2022-02-20T14:46

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белорусско-российские военные учения "Союзная решимость" показали, что у Минска и Москвы готова инфраструктура для быстрого реагирования на военные угрозы, заявил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Учение подтвердило, что у нас нет проблемы "военного шенгена", которую сегодня пытаются решить государства Запада. У Республики Беларусь и Российской Федерации вся инфраструктура готова, юридические аспекты урегулированы", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства.Хренин отметил, что вне зависимости от национальной принадлежности органы военного управления всех объединений работали как целостный "организм"." У нас общая "школа", общие подходы – мы действуем одинаково и одинаково мыслим", - констатировал он.Главным политическим итогом учения "Союзная решимость-2022" Хренин назвал то, что "в непростых условиях обстановки в мире и непосредственно вокруг наших государств – мы продемонстрировали прочность отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, решительность в отстаивании наших национальных интересов, в том числе – и с применением военной силы".Министр заявил, что Белоруссия и Россия в оперативности и слаженности упредили оппонентов. "Учение "Союзная решимость" подтвердило способность вооруженных сил Беларуси и России совместно решать задачи вооруженной защиты Союзного государства", - сказал он.Министр обратил внимание, что вопросы обеспечения перегруппировки войск в таких масштабах отрабатывались впервые. По его словам, принимавшие участие в учении подразделения продемонстрировали слаженности, достигнут необходимый уровень оперативной совместимости. "Минимальное время требуется на боевое слаживание, а также на различные увязки и согласования. Органы управления и войска готовы работать, что называется, "с колес". Все вопросы всестороннего обеспечения в целом решены. Созданная на учение система материально-технического обеспечения сработала эффективно", - сказал Хренин.Он добавил, что наработанный базис позволяет странам создавать и наращивать любые коалиционные группировки вне зависимости от их численности. "Учение "Союзная решимость-2022" предоставило нам уникальную возможность создать группировку авиации и ПВО, оснащенную самыми современными системами вооружения. Учение подтвердило правильность принятых решений в вопросах совместной подготовки военных кадров, обмена опытом белорусских и российских военнослужащих", - продолжил он.Министр добавил, что цели совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" достигнуты, в целом органы военного управления, войска и силы успешно справились с задачами.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель учений - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773902736.html

https://ria.ru/20220218/mezentsev-1773649743.html

https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773899926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, ситуация в днр и лнр