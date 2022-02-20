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Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии
Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2022
Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии
Соседние с Белоруссией страны "накачиваются" современным оружием, приоритет отдается наступательному, сообщил в воскресенье министр обороны республики Виктор... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:39
2022-02-20T14:46
белоруссия
россия
нато
украина
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны "накачиваются" современным оружием, приоритет отдается наступательному, сообщил в воскресенье министр обороны республики Виктор Хренин."Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам" , - приводит слова министра Telegram- канал оборонного ведомства.Он отметил, что на территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе – третьих стран."Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой "эскалации обстановки в Украине", - сказал Хренин.Он подчеркнул, что в соседних западных странах модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. "Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь. В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с "восточными соседями". При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - подчеркнул белорусский министр.
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белоруссия, россия, нато, украина, министерство обороны белоруссии
13:39 20.02.2022 (обновлено: 14:46 20.02.2022)
 
Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Хренин: соседние страны накачиваются современным оружием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны "накачиваются" современным оружием, приоритет отдается наступательному, сообщил в воскресенье министр обороны республики Виктор Хренин.
"Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам" , - приводит слова министра Telegram- канал оборонного ведомства.
Он отметил, что на территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе – третьих стран.
"Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой "эскалации обстановки в Украине", - сказал Хренин.
Он подчеркнул, что в соседних западных странах модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. "Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь. В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с "восточными соседями". При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - подчеркнул белорусский министр.
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:16Союзное государство
Запад хочет обойти "красные линии", обозначенные Россией, заявили в Минске
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
БелоруссияРоссияНАТОУкраинаМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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