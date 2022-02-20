https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773902736.html

Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии

Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2022

Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии

Соседние с Белоруссией страны "накачиваются" современным оружием, приоритет отдается наступательному, сообщил в воскресенье министр обороны республики Виктор... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:39

2022-02-20T13:39

2022-02-20T14:46

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украина

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны "накачиваются" современным оружием, приоритет отдается наступательному, сообщил в воскресенье министр обороны республики Виктор Хренин."Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам" , - приводит слова министра Telegram- канал оборонного ведомства.Он отметил, что на территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе – третьих стран."Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой "эскалации обстановки в Украине", - сказал Хренин.Он подчеркнул, что в соседних западных странах модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. "Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь. В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с "восточными соседями". При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - подчеркнул белорусский министр.

https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773899926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, россия, нато, украина, министерство обороны белоруссии