13:39 20.02.2022 (обновлено: 14:46 20.02.2022)
Соседние страны накачиваются оружием, заявили в Минобороны Белоруссии
Министр обороны Белоруссии Хренин: соседние страны накачиваются современным оружием
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны "накачиваются" современным оружием, приоритет отдается наступательному, сообщил в воскресенье министр обороны республики Виктор Хренин.
"Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам" , - приводит слова министра Telegram- канал оборонного ведомства.
Он отметил, что на территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе – третьих стран.
"Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой "эскалации обстановки в Украине", - сказал Хренин.
Он подчеркнул, что в соседних западных странах модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. "Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь. В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с "восточными соседями". При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - подчеркнул белорусский министр.
Опубликовано: Екатерина Зайцева