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Байден проведет заседание совета по нацбезопасности о ситуации на Украине
Байден проведет заседание совета по нацбезопасности о ситуации на Украине - РИА Новости, 20.02.2022
Байден проведет заседание совета по нацбезопасности о ситуации на Украине
В воскресенье, 20 февраля, президент США Джо Байден "проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине", говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:47
2022-02-20T04:47
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. В воскресенье, 20 февраля, президент США Джо Байден "проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине", говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Псаки на сайте администрации американского лидера.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
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в мире, сша, украина
04:47 20.02.2022
 
Байден проведет заседание совета по нацбезопасности о ситуации на Украине

Байден 20 февраля созывает заседание Совета по нацбезопасности из-за ситуации на Украине

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. В воскресенье, 20 февраля, президент США Джо Байден "проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине", говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Псаки на сайте администрации американского лидера.
"Завтра президент проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине", — сказала Псаки.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
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Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
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