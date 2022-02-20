https://ria.ru/20220220/basurin-1773908035.html

Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин

Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин - РИА Новости, 20.02.2022

Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не идет на контакт, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:25

2022-02-20T14:25

2022-02-20T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не идет на контакт, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Есть проблемы, что украинская сторона СЦКК, которая должна взаимодействовать и организовывать режим тишины для проведения ремонтных работ <...>, не идет на контакт", - заявил Басурин в эфире Youtube-канала "Соловьёв LIVE".Ранее сообщалось, что донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции.По словам Басурина, в данный момент делается все, чтобы как можно быстрее запустить обесточенную насосную станцию.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин