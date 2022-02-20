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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/basurin-1773908035.html
Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин
Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин - РИА Новости, 20.02.2022
Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не идет на контакт, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:25
2022-02-20T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не идет на контакт, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Есть проблемы, что украинская сторона СЦКК, которая должна взаимодействовать и организовывать режим тишины для проведения ремонтных работ &lt;...&gt;, не идет на контакт", - заявил Басурин в эфире Youtube-канала "Соловьёв LIVE".Ранее сообщалось, что донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции.По словам Басурина, в данный момент делается все, чтобы как можно быстрее запустить обесточенную насосную станцию.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
14:25 20.02.2022 (обновлено: 14:42 20.02.2022)
 
Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин

Басурин: украинская сторона СЦКК не идет на контакт

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не идет на контакт, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Есть проблемы, что украинская сторона СЦКК, которая должна взаимодействовать и организовывать режим тишины для проведения ремонтных работ <...>, не идет на контакт", - заявил Басурин в эфире Youtube-канала "Соловьёв LIVE".
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке
Ранее сообщалось, что донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды после остановки из-за обстрела украинских силовиков Васильевской насосной станции.
По словам Басурина, в данный момент делается все, чтобы как можно быстрее запустить обесточенную насосную станцию.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард Басурин
 
 
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