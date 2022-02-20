Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу
Президент Абхазии Бжания: республика готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИзбранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
СУХУМ, 20 фев – РИА Новости. Абхазия готова в случае необходимости оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, говорится в заявлении президента Аслана Бжании, распространённом в воскресенье.
"В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", - говорится в сообщении.
По словам Бжании, в Абхазии с сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. "Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе. Руководство Республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Российскую Федерацию. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса", - подчеркивается в заявлении.
При этом в Абхазии выражают надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева