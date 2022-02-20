https://ria.ru/20220220/abkhaziya-1773892548.html

Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу

Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу - РИА Новости, 20.02.2022

Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу

Абхазия готова в случае необходимости оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, говорится в заявлении РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:20

2022-02-20T12:20

2022-02-20T12:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

абхазия

аслан бжания

денис пушилин

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СУХУМ, 20 фев – РИА Новости. Абхазия готова в случае необходимости оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, говорится в заявлении президента Аслана Бжании, распространённом в воскресенье.Президент Абхазии заявил, что в республике с обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в Донбассе, резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги."В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", - говорится в сообщении.По словам Бжании, в Абхазии с сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. "Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе. Руководство Республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Российскую Федерацию. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса", - подчеркивается в заявлении.При этом в Абхазии выражают надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773889257.html

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773882477.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

абхазия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, абхазия, аслан бжания, денис пушилин, ситуация в днр и лнр