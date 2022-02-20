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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/abkhaziya-1773892548.html
Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу
Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу - РИА Новости, 20.02.2022
Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу
Абхазия готова в случае необходимости оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, говорится в заявлении РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:20
2022-02-20T12:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
абхазия
аслан бжания
денис пушилин
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СУХУМ, 20 фев – РИА Новости. Абхазия готова в случае необходимости оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, говорится в заявлении президента Аслана Бжании, распространённом в воскресенье.Президент Абхазии заявил, что в республике с обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в Донбассе, резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги."В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", - говорится в сообщении.По словам Бжании, в Абхазии с сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. "Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе. Руководство Республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Российскую Федерацию. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса", - подчеркивается в заявлении.При этом в Абхазии выражают надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773889257.html
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773882477.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, абхазия, аслан бжания, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
12:20 20.02.2022
 
Власти Абхазии заявили о готовности оказать помощь Донбассу

Президент Абхазии Бжания: республика готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу

© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИзбранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
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Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
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СУХУМ, 20 фев – РИА Новости. Абхазия готова в случае необходимости оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, говорится в заявлении президента Аслана Бжании, распространённом в воскресенье.
Президент Абхазии заявил, что в республике с обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в Донбассе, резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги.
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Из ЛНР в Россию эвакуировались почти 29 тысяч человек
"В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", - говорится в сообщении.
По словам Бжании, в Абхазии с сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. "Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе. Руководство Республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Российскую Федерацию. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса", - подчеркивается в заявлении.
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В Ростов-на-Дону эвакуировали детей из луганского Дома ребенка
При этом в Абхазии выражают надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАбхазияАслан БжанияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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