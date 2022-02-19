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https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773826567.html
"Это кибератака". Зеленский обвинил Россию в сломанных наушниках
Зеленский заявил о "российской кибератаке" на выступлении в Мюнхене - РИА Новости, 19.02.2022
"Это кибератака". Зеленский обвинил Россию в сломанных наушниках
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности у украинского президента Владимира Зеленского перестали работать наушники для перевода. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:42
2022-02-19T21:10
в мире
мюнхенская конференция по безопасности
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности у украинского президента Владимира Зеленского перестали работать наушники для перевода."Я думаю, это кибератака. России здесь нет, но она есть", — сказал он, вызвав смех в зале, после чего попросил заменить аппаратуру.По информации местных СМИ, американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны, назвав это решение "не самым мудрым".Во время выступления Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей в последние годы из-за действий Киева.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220219/vstrecha-1773808720.html
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Кирилл Иванников
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в мире, мюнхенская конференция по безопасности, украина, владимир зеленский
20:42 19.02.2022 (обновлено: 21:10 19.02.2022)
 
Зеленский заявил о "российской кибератаке" на выступлении в Мюнхене

Президент Украины Зеленский обвинил Россию в сломанных наушниках во время речи в Мюнхене

© AP Photo / Michael ProbstПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности у украинского президента Владимира Зеленского перестали работать наушники для перевода.
"Я думаю, это кибератака. России здесь нет, но она есть", — сказал он, вызвав смех в зале, после чего попросил заменить аппаратуру.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:23
Зеленский предложил Путину встретиться
По информации местных СМИ, американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны, назвав это решение "не самым мудрым".
Во время выступления Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей в последние годы из-за действий Киева.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Украина утверждает, что не производила обстрелов в сторону России
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Кирилл Иванников
 
В миреМюнхенская конференция по безопасностиУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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