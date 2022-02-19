https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773814941.html

Зеленский заявил, что для помощи Киеву не нужно говорить о "вторжении"

Зеленский заявил, что для помощи Киеву не нужно говорить о "вторжении" - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский заявил, что для помощи Киеву не нужно говорить о "вторжении"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для помощи Украине не нужно постоянно говорить о возможных датах "вторжения РФ". РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:15

2022-02-19T19:15

2022-02-19T19:15

владимир зеленский

игорь конашенков

сергей лавров

ростовская область

киев

россия

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для помощи Украине не нужно постоянно говорить о возможных датах "вторжения РФ"."Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря", - заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу.Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение "вторгнуться на Украину". На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона "значительные возможности в разведке".Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773811215.html

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ростовская область

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, игорь конашенков, сергей лавров, ростовская область, киев, россия, нато, мюнхенская конференция по безопасности, в мире