https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773811215.html

Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности

Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:42

2022-02-19T18:42

2022-02-19T18:42

в мире

украина

верховная рада украины

нато

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности."Что касается НАТО. У нас много споров по этому поводу среди лидеров и друзей, за это время у меня появились друзья среди лидеров… Украине нужны гарантии безопасности. Мы умные и не твердолобые, понимаем, что есть много рисков из-за НАТО. Нет общего согласия среди членов НАТО. Ок. Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Все, что мы говорим: скажите, пожалуйста, какой срок нужен (для вступления в альянс – ред.)? Это измеряется в годах? … Скажите, справедливо, чтобы на этом расстоянии мы получили гарантии безопасности соответствующих стран? Дипломатические гарантии безопасности", - заявил Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности в субботу.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220219/memorandum-1773809316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, верховная рада украины, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский