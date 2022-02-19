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https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773811215.html
Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности
Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:42
2022-02-19T18:42
в мире
украина
верховная рада украины
нато
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности."Что касается НАТО. У нас много споров по этому поводу среди лидеров и друзей, за это время у меня появились друзья среди лидеров… Украине нужны гарантии безопасности. Мы умные и не твердолобые, понимаем, что есть много рисков из-за НАТО. Нет общего согласия среди членов НАТО. Ок. Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Все, что мы говорим: скажите, пожалуйста, какой срок нужен (для вступления в альянс – ред.)? Это измеряется в годах? … Скажите, справедливо, чтобы на этом расстоянии мы получили гарантии безопасности соответствующих стран? Дипломатические гарантии безопасности", - заявил Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности в субботу.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Дарья Буймова
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в мире, украина, верховная рада украины, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
18:42 19.02.2022
 
Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности

Президент Украины Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности.
"Что касается НАТО. У нас много споров по этому поводу среди лидеров и друзей, за это время у меня появились друзья среди лидеров… Украине нужны гарантии безопасности. Мы умные и не твердолобые, понимаем, что есть много рисков из-за НАТО. Нет общего согласия среди членов НАТО. Ок. Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Все, что мы говорим: скажите, пожалуйста, какой срок нужен (для вступления в альянс – ред.)? Это измеряется в годах? … Скажите, справедливо, чтобы на этом расстоянии мы получили гарантии безопасности соответствующих стран? Дипломатические гарантии безопасности", - заявил Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности в субботу.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:28
Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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