Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности
Президент Украины Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности.
"Что касается НАТО. У нас много споров по этому поводу среди лидеров и друзей, за это время у меня появились друзья среди лидеров… Украине нужны гарантии безопасности. Мы умные и не твердолобые, понимаем, что есть много рисков из-за НАТО. Нет общего согласия среди членов НАТО. Ок. Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Все, что мы говорим: скажите, пожалуйста, какой срок нужен (для вступления в альянс – ред.)? Это измеряется в годах? … Скажите, справедливо, чтобы на этом расстоянии мы получили гарантии безопасности соответствующих стран? Дипломатические гарантии безопасности", - заявил Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности в субботу.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Опубликовано: Дарья Буймова