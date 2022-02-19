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Зеленский заявил, что архитектура мировой безопасности требует обновления
Зеленский заявил, что архитектура мировой безопасности требует обновления - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский заявил, что архитектура мировой безопасности требует обновления
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что архитектура мировой безопасности хрупка и нуждается в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:49
2022-02-19T18:17
в мире
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что архитектура мировой безопасности хрупка и нуждается в обновлении."Архитектура мировой безопасности хрупкая и нуждается в обновлении"… Три года назад именно здесь Ангела Меркель сказала: "Кто подберет обломки мирового порядка? Только все мы вместе". Аудитория аплодировала стоя, но, к сожалению, коллективные овации не переросли в коллективные действия. И сейчас, когда мир говорит об угрозе большой войны, стает вопрос, а осталось ли что подбирать? Архитектура мировой безопасности в мире почти разрушена. Поздно думать о ремонте, когда время строить новую систему. Человечество делало это дважды, заплатив слишком высокую цену – две мировые войны. У нас есть шанс сломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью, и начать строить эту систему до миллионов жертв, имея давние уроки Первой и Второй мировой войны, а не имея собственный опыт, не дай бог, третьей", - заявил Зеленский, выступая в Мюнхене. Трансляция велась в Facebook его офиса.Также глава государства заявил, что ООН сегодня не в состоянии защитить даже себя."Пятнадцать лет тому именно здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением! Результат – как-минимум аннексия Крыма и агрессия против моей страны. ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя, когда нарушается ее статус, когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территории одной из основательниц ООН, а Крымскую платформу, цель которой – деоккупация Крыма мирным путем и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует", - добавил Зеленский.
https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773806354.html
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в мире, ангела меркель, мюнхен, россия, оон, совет безопасности оон, facebook
17:49 19.02.2022 (обновлено: 18:17 19.02.2022)
 
Зеленский заявил, что архитектура мировой безопасности требует обновления

Президент Украины Зеленский: архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что архитектура мировой безопасности хрупка и нуждается в обновлении.
"Архитектура мировой безопасности хрупкая и нуждается в обновлении"… Три года назад именно здесь Ангела Меркель сказала: "Кто подберет обломки мирового порядка? Только все мы вместе". Аудитория аплодировала стоя, но, к сожалению, коллективные овации не переросли в коллективные действия. И сейчас, когда мир говорит об угрозе большой войны, стает вопрос, а осталось ли что подбирать? Архитектура мировой безопасности в мире почти разрушена. Поздно думать о ремонте, когда время строить новую систему. Человечество делало это дважды, заплатив слишком высокую цену – две мировые войны. У нас есть шанс сломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью, и начать строить эту систему до миллионов жертв, имея давние уроки Первой и Второй мировой войны, а не имея собственный опыт, не дай бог, третьей", - заявил Зеленский, выступая в Мюнхене. Трансляция велась в Facebook его офиса.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:05
Зеленский хочет инициировать саммит при участии Украины, Германии и Турции
Также глава государства заявил, что ООН сегодня не в состоянии защитить даже себя.
"Пятнадцать лет тому именно здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением! Результат – как-минимум аннексия Крыма и агрессия против моей страны. ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя, когда нарушается ее статус, когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территории одной из основательниц ООН, а Крымскую платформу, цель которой – деоккупация Крыма мирным путем и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует", - добавил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:12
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреАнгела МеркельМюнхенРоссияООНСовет Безопасности ООНFacebook
 
 
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