https://ria.ru/20220219/zakhoroneniya-1773818488.html

МИД направит Германии данные о захоронениях в Донбассе после слов Шольца

МИД направит Германии данные о захоронениях в Донбассе после слов Шольца - РИА Новости, 19.02.2022

МИД направит Германии данные о захоронениях в Донбассе после слов Шольца

Москва в ближайшее время направит в Берлин материалы о массовых захоронениях в Донбассе после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о смехотворности утверждений, что... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:35

2022-02-19T19:35

2022-02-19T22:06

в мире

мид германии

ситуация в днр и лнр

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олаф шольц

донбасс

украина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва в ближайшее время направит в Берлин материалы о массовых захоронениях в Донбассе после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о смехотворности утверждений, что на юго-востоке Украины происходит геноцид, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова."Публиковать эти материалы мы не можем — любая платформа их заблокирует как "недопустимый контент". Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон", — добавила она, предупредив, что "это не могут смотреть даже те, кто видел все".Захарова призвала власти Германии изучить данные, которые есть в публичном пространстве, "пока по дипломатическим каналам готовится <...> депеша". Владимир Путин 15 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем в Москве заявил, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что, когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, — это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный".Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, пострадали еще около 44 тысяч.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мид германии, ситуация в днр и лнр, германия, мария захарова, олаф шольц, донбасс, украина, россия, владимир путин