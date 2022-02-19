Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ
МИД: США, отозвав граждан из миссии ОБСЕ, не хотели, чтобы они смогли уличить их во лжи
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США, отозвав своих наблюдателей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, видимо хотели, чтобы их граждане не могли уличить Вашингтон во лжи о ситуации на Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил. Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить своё правительство во лжи", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.
Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
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Опубликовано: Дарья Буймова