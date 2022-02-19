https://ria.ru/20220219/zakharova-1773814680.html

Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ

Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ - РИА Новости, 19.02.2022

Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ

США, отозвав своих наблюдателей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, видимо хотели, чтобы их граждане не могли уличить Вашингтон во лжи о... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:12

2022-02-19T19:12

2022-02-19T19:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мария захарова

владислав бердичевский

москва

сша

киев

обсе

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США, отозвав своих наблюдателей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, видимо хотели, чтобы их граждане не могли уличить Вашингтон во лжи о ситуации на Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил. Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить своё правительство во лжи", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.

https://ria.ru/20220214/obse-1772772246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, владислав бердичевский, москва, сша, киев, обсе, ситуация в днр и лнр