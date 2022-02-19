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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/zakharova-1773814680.html
Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ
Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ - РИА Новости, 19.02.2022
Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ
США, отозвав своих наблюдателей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, видимо хотели, чтобы их граждане не могли уличить Вашингтон во лжи о... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:12
2022-02-19T19:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мария захарова
владислав бердичевский
москва
сша
киев
обсе
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США, отозвав своих наблюдателей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, видимо хотели, чтобы их граждане не могли уличить Вашингтон во лжи о ситуации на Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил. Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить своё правительство во лжи", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
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в мире, мария захарова, владислав бердичевский, москва, сша, киев, обсе, ситуация в днр и лнр
19:12 19.02.2022
 
Захарова прокомментировала отзыв американцев из миссии ОБСЕ

МИД: США, отозвав граждан из миссии ОБСЕ, не хотели, чтобы они смогли уличить их во лжи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США, отозвав своих наблюдателей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, видимо хотели, чтобы их граждане не могли уличить Вашингтон во лжи о ситуации на Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил. Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить своё правительство во лжи", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.
Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 18:22
Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМария ЗахароваВладислав БердичевскийМоскваСШАКиевОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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