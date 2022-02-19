Россиянам угрожает смертоносные природные явления

Климатолог предупредил об учащающемся опасном природном явлении в России
Климатолог Кокорин предупредил о росте случаев образования смерчей и торнадо в России
Поваленное ветром дерево. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глобальное изменение климата приведет к росту случаев образования смерчей и торнадо на территории России. Об этом в интервью "URA.RU" рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.
"Модели того, что будет происходить при усилении парникового эффекта, говорят о том, что будут учащаться такие явления, как грозы, смерчи, резкое выпадение осадков. Если смерчи, то это в основном в степной зоне", — пояснил эксперт.
По его словам, смерчи и торнадо уже фиксировались в северных регионах страны, например, в Вологодской области, однако чаще их можно наблюдать в южных районах, а именно, в Воронежской и Пензенской областях.
При этом специалист отметил, что погодные катаклизмы такого рода больше характерны для летнего сезона.
Ранее Гидрометцентр анонсировал изменение климатических норм в 2022 году из-за их планового пересмотра. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.
Опубликовано: Влада Икрамова