Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/yavlenie-1773743463.html
Россиянам угрожает смертоносные природные явления
Климатолог предупредил об учащающемся опасном природном явлении в России - РИА Новости, 19.02.2022
Россиянам угрожает смертоносные природные явления
Глобальное изменение климата приведет к росту случаев образования смерчей и торнадо на территории России. Об этом в интервью "URA.RU" рассказал директор... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:26
2022-02-19T11:26
общество
россия
вологодская область
пензенская область
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ea72f5154e3174f2ada63326548f69b6.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глобальное изменение климата приведет к росту случаев образования смерчей и торнадо на территории России. Об этом в интервью "URA.RU" рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.По его словам, смерчи и торнадо уже фиксировались в северных регионах страны, например, в Вологодской области, однако чаще их можно наблюдать в южных районах, а именно, в Воронежской и Пензенской областях.При этом специалист отметил, что погодные катаклизмы такого рода больше характерны для летнего сезона.Ранее Гидрометцентр анонсировал изменение климатических норм в 2022 году из-за их планового пересмотра. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ugroza-1773550499.html
россия
вологодская область
пензенская область
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_edaf3f41d597908420c4f5adf5520001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вологодская область, пензенская область, воронежская область
11:26 19.02.2022
 
Климатолог предупредил об учащающемся опасном природном явлении в России

Климатолог Кокорин предупредил о росте случаев образования смерчей и торнадо в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево. Архивное фото
Поваленное ветром дерево. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Поваленное ветром дерево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глобальное изменение климата приведет к росту случаев образования смерчей и торнадо на территории России. Об этом в интервью "URA.RU" рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.
"Модели того, что будет происходить при усилении парникового эффекта, говорят о том, что будут учащаться такие явления, как грозы, смерчи, резкое выпадение осадков. Если смерчи, то это в основном в степной зоне", — пояснил эксперт.
По его словам, смерчи и торнадо уже фиксировались в северных регионах страны, например, в Вологодской области, однако чаще их можно наблюдать в южных районах, а именно, в Воронежской и Пензенской областях.
При этом специалист отметил, что погодные катаклизмы такого рода больше характерны для летнего сезона.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:24Сказано в эфире
Ранняя весна и поздняя осень: почему это считают глобальной угрозой
Ранее Гидрометцентр анонсировал изменение климатических норм в 2022 году из-за их планового пересмотра. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
ОбществоРоссияВологодская областьПензенская областьВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала