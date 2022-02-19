https://ria.ru/20220219/yavlenie-1773743463.html

Россиянам угрожает смертоносные природные явления

Климатолог предупредил об учащающемся опасном природном явлении в России - РИА Новости, 19.02.2022

Россиянам угрожает смертоносные природные явления

Глобальное изменение климата приведет к росту случаев образования смерчей и торнадо на территории России. Об этом в интервью "URA.RU" рассказал директор... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:26

2022-02-19T11:26

2022-02-19T11:26

общество

россия

вологодская область

пензенская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ea72f5154e3174f2ada63326548f69b6.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глобальное изменение климата приведет к росту случаев образования смерчей и торнадо на территории России. Об этом в интервью "URA.RU" рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.По его словам, смерчи и торнадо уже фиксировались в северных регионах страны, например, в Вологодской области, однако чаще их можно наблюдать в южных районах, а именно, в Воронежской и Пензенской областях.При этом специалист отметил, что погодные катаклизмы такого рода больше характерны для летнего сезона.Ранее Гидрометцентр анонсировал изменение климатических норм в 2022 году из-за их планового пересмотра. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ugroza-1773550499.html

россия

вологодская область

пензенская область

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, россия, вологодская область, пензенская область, воронежская область