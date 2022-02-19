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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/vzryvy-1773815681.html
В окрестностях Луганска прогремели несколько взрывов
В окрестностях Луганска прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 19.02.2022
В окрестностях Луганска прогремели несколько взрывов
Несколько сильных взрывов прогремели в окрестностях Луганска, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:20
2022-02-19T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Несколько сильных взрывов прогремели в окрестностях Луганска, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, в центре города было хорошо слышно четыре подрыва, что стало их источником, пока неясно. Линия соприкосновения проходит в 15 километрах от Луганска.На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773806742.html
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Ольга Филиппова
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в мире
19:20 19.02.2022 (обновлено: 21:15 19.02.2022)
 
В окрестностях Луганска прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в окрестностях Луганска

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Несколько сильных взрывов прогремели в окрестностях Луганска, сообщил корреспондент РИА Новости.
Так, в центре города было хорошо слышно четыре подрыва, что стало их источником, пока неясно.
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса
Линия соприкосновения проходит в 15 километрах от Луганска.
На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 16:31
Французы пришли в ужас после новых слов Байдена об Украине
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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