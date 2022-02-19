https://ria.ru/20220219/vzryvy-1773815681.html

В окрестностях Луганска прогремели несколько взрывов

В окрестностях Луганска прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 19.02.2022

В окрестностях Луганска прогремели несколько взрывов

Несколько сильных взрывов прогремели в окрестностях Луганска, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:20

2022-02-19T19:20

2022-02-19T21:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Несколько сильных взрывов прогремели в окрестностях Луганска, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, в центре города было хорошо слышно четыре подрыва, что стало их источником, пока неясно. Линия соприкосновения проходит в 15 километрах от Луганска.На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773806742.html

https://ria.ru/20220219/bayden-1773792415.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире