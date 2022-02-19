15:15 19.02.2022 (обновлено: 16:28 19.02.2022)
Источник: второй снаряд упал в Ростовской области у границы с Украиной
Второй снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области близ границы с Украиной
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. Еще один снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, недалеко от российско-украинской границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее он рассказал, что первый взрыв произошел около четырех утра в станице Митякинской, никто при этом не пострадал.
"Недалеко от первого взрыва произошел еще один. Это "Град" советских времен, 120 миллиметров, зажигательный", — сказал собеседник агентства.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ранее ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, из ДНР в Россию выехали уже более десяти тысяч человек, а из ЛНР — примерно 13,5 тысячи.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Опубликовано: Ольга Фомченкова