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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/vzryv-1773781450.html
Источник: второй снаряд упал в Ростовской области у границы с Украиной
Источник: второй снаряд упал в Ростовской области у границы с Украиной - РИА Новости, 19.02.2022
Источник: второй снаряд упал в Ростовской области у границы с Украиной
Еще один снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, недалеко от российско-украинской границы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:15
2022-02-19T16:28
происшествия
ростовская область
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. Еще один снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, недалеко от российско-украинской границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее он рассказал, что первый взрыв произошел около четырех утра в станице Митякинской, никто при этом не пострадал."Недалеко от первого взрыва произошел еще один. Это "Град" советских времен, 120 миллиметров, зажигательный", — сказал собеседник агентства.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ранее ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, из ДНР в Россию выехали уже более десяти тысяч человек, а из ЛНР — примерно 13,5 тысячи.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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происшествия, ростовская область, украина
15:15 19.02.2022 (обновлено: 16:28 19.02.2022)
 
Источник: второй снаряд упал в Ростовской области у границы с Украиной

Второй снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области близ границы с Украиной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией
Украинский пограничник на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. Еще один снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, недалеко от российско-украинской границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее он рассказал, что первый взрыв произошел около четырех утра в станице Митякинской, никто при этом не пострадал.
"Недалеко от первого взрыва произошел еще один. Это "Град" советских времен, 120 миллиметров, зажигательный", — сказал собеседник агентства.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ранее ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, из ДНР в Россию выехали уже более десяти тысяч человек, а из ЛНР — примерно 13,5 тысячи.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРостовская областьУкраина
 
 
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