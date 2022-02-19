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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/vzryv-1773738123.html
Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области
Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области
На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:54
2022-02-19T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ростовская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир зеленский
киев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ранее ДНР и ЛНР начало эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, в Россию выехали уже более шести с половиной тысяч человек.Тем временем украинские силовики продолжают обстреливать республики Донбасса. В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/zakharova-1773680898.html
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луганская народная республика
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в мире, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир зеленский, киев
10:54 19.02.2022 (обновлено: 12:43 19.02.2022)
 
Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области

В Ростовской области в километре от российско-украинской границы взорвался снаряд

© РИА НовостиНа месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.
© РИА НовостиНа месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
"Взрыв произошел в 4:00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ранее ДНР и ЛНР начало эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, в Россию выехали уже более шести с половиной тысяч человек.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Тем временем украинские силовики продолжают обстреливать республики Донбасса. В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРостовская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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