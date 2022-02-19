https://ria.ru/20220219/vzryv-1773738123.html

Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области

Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области

На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:54

2022-02-19T10:54

2022-02-19T12:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ростовская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир зеленский

киев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ранее ДНР и ЛНР начало эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, в Россию выехали уже более шести с половиной тысяч человек.Тем временем украинские силовики продолжают обстреливать республики Донбасса. В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/zakharova-1773680898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/bezhentsy-1773733204.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир зеленский, киев