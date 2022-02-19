10:54 19.02.2022 (обновлено: 12:43 19.02.2022)
Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области
В Ростовской области в километре от российско-украинской границы взорвался снаряд
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
"Взрыв произошел в 4:00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ранее ДНР и ЛНР начало эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, в Россию выехали уже более шести с половиной тысяч человек.
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Тем временем украинские силовики продолжают обстреливать республики Донбасса. В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Опубликовано: Екатерина Зайцева