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Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам
Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам - РИА Новости, 19.02.2022
Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам
Ростовская область уже получила 5 миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:23
2022-02-19T02:23
2022-02-19T02:24
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
днр
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ростовская область уже получила 5 миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.В ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.Ранее российский кабмин сообщил, что правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей.Руководство ДНР и ЛНР в пятницу сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, днр, общество
02:23 19.02.2022 (обновлено: 02:24 19.02.2022)
Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам
Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ростовская область уже получила 5 миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
В ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.
"Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам", - сказал он.
Ранее российский кабмин сообщил, что правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей.
Руководство ДНР и ЛНР в пятницу сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.