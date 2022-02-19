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Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам

Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам - РИА Новости, 19.02.2022

Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам

Ростовская область уже получила 5 миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:23

2022-02-19T02:23

2022-02-19T02:24

обострение ситуации в днр и лнр

ростовская область

днр

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ростовская область уже получила 5 миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.В ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.Ранее российский кабмин сообщил, что правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей.Руководство ДНР и ЛНР в пятницу сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ростовская область, днр, общество