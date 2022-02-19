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Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным
Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным - РИА Новости, 19.02.2022
Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным
Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации относительно текущей ситуации вокруг РФ и Украины, которую они получают и выносят в публичное... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:18
2022-02-19T23:40
в мире
владимир путин
джо байден
сша
россия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации относительно текущей ситуации вокруг РФ и Украины, которую они получают и выносят в публичное пространство, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен."Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить", - сказал Блинкен в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).Затрагивая тему новых контактов между США и РФ на высшем уровне в контексте Украины, Блинкен отметил, что глава американской администрации Джо Байден всегда готов к взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным, если таковое, по мнению Вашингтона, пойдет на пользу миру и дипломатическому процессу.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, энтони блинкен
22:18 19.02.2022 (обновлено: 23:40 19.02.2022)
 
Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Госсекретарь Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным в целях дипломатии

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации относительно текущей ситуации вокруг РФ и Украины, которую они получают и выносят в публичное пространство, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить", - сказал Блинкен в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Затрагивая тему новых контактов между США и РФ на высшем уровне в контексте Украины, Блинкен отметил, что глава американской администрации Джо Байден всегда готов к взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным, если таковое, по мнению Вашингтона, пойдет на пользу миру и дипломатическому процессу.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденСШАРоссияЭнтони Блинкен
 
 
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