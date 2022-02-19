https://ria.ru/20220219/vstrecha-1773836417.html

Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным - РИА Новости, 19.02.2022

Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации относительно текущей ситуации вокруг РФ и Украины, которую они получают и выносят в публичное... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:18

2022-02-19T22:18

2022-02-19T23:40

в мире

владимир путин

джо байден

сша

россия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации относительно текущей ситуации вокруг РФ и Украины, которую они получают и выносят в публичное пространство, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен."Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить", - сказал Блинкен в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).Затрагивая тему новых контактов между США и РФ на высшем уровне в контексте Украины, Блинкен отметил, что глава американской администрации Джо Байден всегда готов к взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным, если таковое, по мнению Вашингтона, пойдет на пользу миру и дипломатическому процессу.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, энтони блинкен