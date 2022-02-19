https://ria.ru/20220219/vstrecha-1773828444.html

Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля

Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля - РИА Новости, 19.02.2022

Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь"* (признан... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:56

2022-02-19T20:56

2022-02-19T23:40

в мире

сша

россия

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ иноагентом)."У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе", - сказал Госсекретарь США.Он отметил, что "в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину".Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что встреча Лаврова и Блинкена состоится 23 февраля, но после президент Байден сообщил, что она планируется 24 февраля.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20220219/voyna-1773734462.html

сша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров