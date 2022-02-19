Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/vstrecha-1773828444.html
Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля
Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля - РИА Новости, 19.02.2022
Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля
Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь"* (признан... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:56
2022-02-19T23:40
в мире
сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_207:0:2845:1484_1920x0_80_0_0_43e83627ce3ec7e41497e0ad0e281887.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ иноагентом)."У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе", - сказал Госсекретарь США.Он отметил, что "в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину".Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что встреча Лаврова и Блинкена состоится 23 февраля, но после президент Байден сообщил, что она планируется 24 февраля.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20220219/voyna-1773734462.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2b10f67e916d976f42fc89334da56ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров
20:56 19.02.2022 (обновлено: 23:40 19.02.2022)
 
Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля

Госсекретарь Блинкен заявил, что проведет встречу с главой МИД России Лавровым 24 февраля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ иноагентом).
"У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе", - сказал Госсекретарь США.
Он отметил, что "в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину".
Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что встреча Лаврова и Блинкена состоится 23 февраля, но после президент Байден сообщил, что она планируется 24 февраля.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:24
В США назвали Байдена единственным разжигателем войны на Украине
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСШАРоссияЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала