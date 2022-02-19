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Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля
Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля - РИА Новости, 19.02.2022
Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля
Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь"* (признан... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:56
2022-02-19T20:56
2022-02-19T23:40
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сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ иноагентом)."У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе", - сказал Госсекретарь США.Он отметил, что "в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину".Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что встреча Лаврова и Блинкена состоится 23 февраля, но после президент Байден сообщил, что она планируется 24 февраля.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров
20:56 19.02.2022 (обновлено: 23:40 19.02.2022)
Блинкен планирует встретиться с Лавровым 24 февраля
Госсекретарь Блинкен заявил, что проведет встречу с главой МИД России Лавровым 24 февраля