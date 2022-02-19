https://ria.ru/20220219/vstrecha-1773808720.html

Зеленский предложил Путину встретиться

Зеленский предложил Путину встретиться - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:23

2022-02-19T18:23

2022-02-19T23:28

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. "Я не знаю, чего хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться", — сказал Зеленский журналистам, отвечая на вопрос, как он интерпретирует намерения Путина в отношении Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, игорь конашенков, владимир путин, владимир зеленский, украина