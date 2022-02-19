https://ria.ru/20220219/voyna-1773734462.html
Даже американцы обвинили Байдена в разжигании войны на Украине
В США назвали Байдена единственным разжигателем войны на Украине - РИА Новости, 19.02.2022
Даже американцы обвинили Байдена в разжигании войны на Украине
Американские читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали Джо Байдена, который вновь обвинил Россию в намерении напасть на Украину "в ближайшие... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:24
2022-02-19T10:24
2022-02-19T16:08
в мире
украина
россия
сша
джо байден
днр
лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали Джо Байдена, который вновь обвинил Россию в намерении напасть на Украину "в ближайшие дни".Многие пользователи сошлись во мнении, что американский лидер специально нагнетает ситуацию, чтобы отвлечь граждан от внутриполитических проблем."Байден, держись от этого всего подальше и займись защитой наших границ", — написал J-Bird."Об этих "ближайших днях" говорят последние три недели", — отметил kirnicko."Да потому что это Байден, а не Путин пытается развязать войну", — ответил ему Oh dear.Комментаторы из Великобритании также не остались в стороне. Читатель под ником man_bowler убежден, что большинство американских президентов пытаются развязать войну, только чтобы увековечить свое имя в истории."Сонный Джо, никто не верит тому, что вы говорите", — убежден Ramadamadindong.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.При этом западные государства постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит "вторжение на Украину". В Москве отвергают все претензии и отмечают, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220218/mest-1773474134.html
https://ria.ru/20220219/argument-1773727529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/estoniya-1773196934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, джо байден, днр, лнр, денис пушилин
10:24 19.02.2022 (обновлено: 16:08 19.02.2022)
В США назвали Байдена единственным разжигателем войны на Украине
Читатели Daily Mail обвинили главу США Байдена в разжигании войны между Россией и Украиной
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Американские читатели британской газеты Daily Mail
жестко раскритиковали Джо Байдена, который вновь обвинил Россию в намерении напасть на Украину "в ближайшие дни".
Многие пользователи сошлись во мнении, что американский лидер специально нагнетает ситуацию, чтобы отвлечь граждан от внутриполитических проблем.
"Попытки переключить внимание с проблем, связанных с коронавирусом и его последствиями…" — считает Truthwins2424.
"Байден, держись от этого всего подальше и займись защитой наших границ", — написал J-Bird.
"Об этих "ближайших днях" говорят последние три недели", — отметил kirnicko.
"Да потому что это Байден, а не Путин пытается развязать войну", — ответил ему Oh dear.
"Если бы я был Путиным, то позволил бы Байдену и дальше "прогнозировать" и выставлять себя полным дураком", — поделился teachem2think.
Комментаторы из Великобритании
также не остались в стороне. Читатель под ником man_bowler убежден, что большинство американских президентов пытаются развязать войну, только чтобы увековечить свое имя в истории.
"Сонный Джо, никто не верит тому, что вы говорите", — убежден Ramadamadindong.
"Байден только и умеет, что бить в барабаны войны. Похоже на соло, я не слышу, чтобы кто-то еще нагнетал обстановку вместе с ним", — заключил jellybeaninpensacola.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский
отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область
, а также объявили всеобщую мобилизацию.
При этом западные государства постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит "вторжение на Украину". В Москве отвергают все претензии и отмечают, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Опубликовано: Влада Икрамова