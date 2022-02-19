https://ria.ru/20220219/voyna-1773734462.html

Даже американцы обвинили Байдена в разжигании войны на Украине

В США назвали Байдена единственным разжигателем войны на Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Даже американцы обвинили Байдена в разжигании войны на Украине

Американские читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали Джо Байдена, который вновь обвинил Россию в намерении напасть на Украину "в ближайшие... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:24

2022-02-19T10:24

2022-02-19T16:08

в мире

украина

россия

сша

джо байден

днр

лнр

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_685a665ea9c05c1b4eb2d60ccdda5daa.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали Джо Байдена, который вновь обвинил Россию в намерении напасть на Украину "в ближайшие дни".Многие пользователи сошлись во мнении, что американский лидер специально нагнетает ситуацию, чтобы отвлечь граждан от внутриполитических проблем."Байден, держись от этого всего подальше и займись защитой наших границ", — написал J-Bird."Об этих "ближайших днях" говорят последние три недели", — отметил kirnicko."Да потому что это Байден, а не Путин пытается развязать войну", — ответил ему Oh dear.Комментаторы из Великобритании также не остались в стороне. Читатель под ником man_bowler убежден, что большинство американских президентов пытаются развязать войну, только чтобы увековечить свое имя в истории."Сонный Джо, никто не верит тому, что вы говорите", — убежден Ramadamadindong.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.При этом западные государства постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит "вторжение на Украину". В Москве отвергают все претензии и отмечают, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220218/mest-1773474134.html

https://ria.ru/20220219/argument-1773727529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/estoniya-1773196934.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, днр, лнр, денис пушилин