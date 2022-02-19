https://ria.ru/20220219/voyna-1773701128.html

Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин

Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:06

2022-02-19T00:06

2022-02-19T00:39

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что обвинения Вашингтона в адрес России — это "придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества"."Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных. Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева", - добавил Володин.Он отметил, что если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий."Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны. И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?" - добавил спикер.Володин подчеркнул, что Россия не хочет войны, но "если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.

https://ria.ru/20220218/soglasheniya-1773605760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша