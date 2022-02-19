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Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин
Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин
Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:06
2022-02-19T00:39
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что обвинения Вашингтона в адрес России — это "придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества"."Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных. Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева", - добавил Володин.Он отметил, что если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий."Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны. И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?" - добавил спикер.Володин подчеркнул, что Россия не хочет войны, но "если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
https://ria.ru/20220218/soglasheniya-1773605760.html
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в мире, россия, украина, сша
00:06 19.02.2022 (обновлено: 00:39 19.02.2022)
 
Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский провоцирует начало большой войны... Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы", - написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что обвинения Вашингтона в адрес России — это "придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества".
"Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных. Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева", - добавил Володин.
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Он отметил, что если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий.
"Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны. И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?" - добавил спикер.
Володин подчеркнул, что Россия не хочет войны, но "если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту".
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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