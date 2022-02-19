16:46 19.02.2022 (обновлено: 21:42 19.02.2022)
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности
Глава Воронежской области Гусев ввел режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона из-за прибытия беженцев, указ размещен на сайте нормативных правовых актов региона.
"Постановляю: 1. ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация режим повышенной готовности. 2. К проведению мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан из приграничных с Воронежской областью территорий, привлечь силы и средства ТП РСЧС ... а также силы и средства, привлекаемые для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения", - говорится в тексте указа.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Ольга Филиппова