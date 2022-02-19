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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/voronezh-1773794777.html
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.02.2022
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона из-за прибытия беженцев, указ... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:46
2022-02-19T21:42
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
воронежская область
денис пушилин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона из-за прибытия беженцев, указ размещен на сайте нормативных правовых актов региона."Постановляю: 1. ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация режим повышенной готовности. 2. К проведению мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан из приграничных с Воронежской областью территорий, привлечь силы и средства ТП РСЧС ... а также силы и средства, привлекаемые для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения", - говорится в тексте указа.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, воронежская область, денис пушилин, владимир зеленский, украина, россия, в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию
16:46 19.02.2022 (обновлено: 21:42 19.02.2022)
 
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности

Глава Воронежской области Гусев ввел режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона из-за прибытия беженцев, указ размещен на сайте нормативных правовых актов региона.
"Постановляю: 1. ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация режим повышенной готовности. 2. К проведению мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан из приграничных с Воронежской областью территорий, привлечь силы и средства ТП РСЧС ... а также силы и средства, привлекаемые для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения", - говорится в тексте указа.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВоронежская областьДенис ПушилинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВ миреЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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