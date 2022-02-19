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В Воронежской области ввели режим повышенной готовности

В Воронежской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.02.2022

В Воронежской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона из-за прибытия беженцев, указ... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:46

2022-02-19T16:46

2022-02-19T21:42

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

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воронежская область

денис пушилин

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона из-за прибытия беженцев, указ размещен на сайте нормативных правовых актов региона."Постановляю: 1. ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация режим повышенной готовности. 2. К проведению мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан из приграничных с Воронежской областью территорий, привлечь силы и средства ТП РСЧС ... а также силы и средства, привлекаемые для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения", - говорится в тексте указа.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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