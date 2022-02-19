20:56 19.02.2022 (обновлено: 22:17 19.02.2022)
В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР
Спикер Госдумы Володин: депутаты обсудят рост напряженности в ДНР и ЛНР
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы", - написал политик в Telegram-канале, говоря об обострении напряженности в Донбассе.
Вместо беспокойства за жизни людей, проживающих в Донбассе, западные политики пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в адрес России угрозы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома. "Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии", - добавил Володин.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Дарья Буймова