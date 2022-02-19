https://ria.ru/20220219/volodin-1773828351.html

В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР

В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:56

2022-02-19T20:56

2022-02-19T22:17

в мире

вячеслав володин

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР."На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы", - написал политик в Telegram-канале, говоря об обострении напряженности в Донбассе.Вместо беспокойства за жизни людей, проживающих в Донбассе, западные политики пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в адрес России угрозы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома. "Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии", - добавил Володин.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/basurin-1773826185.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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