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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/volodin-1773828351.html
В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР
В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:56
2022-02-19T22:17
в мире
вячеслав володин
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР."На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы", - написал политик в Telegram-канале, говоря об обострении напряженности в Донбассе.Вместо беспокойства за жизни людей, проживающих в Донбассе, западные политики пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в адрес России угрозы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома. "Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии", - добавил Володин.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
20:56 19.02.2022 (обновлено: 22:17 19.02.2022)
 
В Госдуме обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Володин: депутаты обсудят рост напряженности в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы", - написал политик в Telegram-канале, говоря об обострении напряженности в Донбассе.
Вместо беспокойства за жизни людей, проживающих в Донбассе, западные политики пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в адрес России угрозы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома. "Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии", - добавил Володин.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВячеслав ВолодинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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