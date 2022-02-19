https://ria.ru/20220219/voennye-1773707670.html

Байден подтвердил, что США не отправят военных на Украину

Байден подтвердил, что США не отправят военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2022

Байден подтвердил, что США не отправят военных на Украину

США не направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта в этой стране, подтвердил в пятницу президент США Джо Байден. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:52

2022-02-19T01:52

2022-02-19T06:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США не направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта в этой стране, подтвердил в пятницу президент США Джо Байден."Мы не станем направлять наши войска, чтобы те воевали на Украине, однако мы продолжим поддерживать Украину и ее народ", - сказал Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг РФ и Украины.Хозяин Белого дома добавил, что нынешняя администрация США уже оказала Украине рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/minomety-1773707253.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина