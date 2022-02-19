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Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет
Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет - РИА Новости, 20.02.2022
Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет
Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает местная полиция в Twitter. РИА Новости, 20.02.2022
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в мире
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флорида
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает местная полиция в Twitter.По данным полиции, два человека, находившиеся в вертолете, были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.Сообщается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.
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Ольга Филиппова
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в мире, сша, флорида
23:57 19.02.2022 (обновлено: 00:00 20.02.2022)
 
Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет

Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич в США, госпитализировали двух человек

© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в Нью-Арке, США
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Mel Evans
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает местная полиция в Twitter.
По данным полиции, два человека, находившиеся в вертолете, были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.
Сообщается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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