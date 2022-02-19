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Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет

Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет - РИА Новости, 20.02.2022

Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет

Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает местная полиция в Twitter. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-19T23:57

2022-02-19T23:57

2022-02-20T00:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает местная полиция в Twitter.По данным полиции, два человека, находившиеся в вертолете, были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.Сообщается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.

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флорида

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, флорида