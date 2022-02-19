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Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет
Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет - РИА Новости, 20.02.2022
Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет
Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает местная полиция в Twitter. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-19T23:57
2022-02-19T23:57
2022-02-20T00:00
в мире
сша
флорида
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает местная полиция в Twitter.По данным полиции, два человека, находившиеся в вертолете, были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.Сообщается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида
23:57 19.02.2022 (обновлено: 00:00 20.02.2022)
Рядом с пляжем в Майами-Бич упал вертолет
Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич в США, госпитализировали двух человек
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости.
Вертолет упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, два человека госпитализированы, сообщает
местная полиция в Twitter.
По данным полиции, два человека, находившиеся в вертолете, были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.
Сообщается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.